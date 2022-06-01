Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: ABD ile yapılan görüşmeler olumlu

Bakan Akar, ABD'den F-16 tedariki ile ilgili ABD ile yapılan görüşmelerin olumlu olduğunu söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 01.06.2022 - 17:49 | Son Güncelleme : 01.06.2022 - 17:56

Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: ABD ile yapılan görüşmeler olumlu

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"ABD Kongresi, Türkiye'ye F-16 satışına olumlu bakıyor"

"ABD Kongresi, Türkiye'ye F-16 satışına olumlu bakıyor"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'den F-16 tedarikine ilişkin açıklama geldi.

Müttefik olarak ABD'nin bu konuda 'nin ihtiyacını karşılayacağına inandıklarını söyleyen Akar, "Bu konu sadece Türk Hava Kuvvetlerinin değil aynı zaman NATO'nun ve Avrupa'nın da konusudur" dedi.

Akar, "Gerek Türkiye'ye gelen ABD heyetleriyle yapılan toplantılarda, gerekse ABD ye giden heyetin kongre üyeleriyle yaptıkları temaslar olumlu bir havada geçmiş ve temasların devamı için bir zemin de oluşmuştur" diye konuştu.

BİDEN YÖNETİMİ ONAY İSTEDİ

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından ödenilen 1,4 milyar dolar karşılığında F-16 verilmesi gündeme gelmişti.

Biden yönetimi de Kongre'den Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosu için gelişmiş silah ve diğer teçhizatların satışına onay verilmesini istemişti.

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