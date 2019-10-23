Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Bakanı Hulusi Akar, gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uluslararası haber ajansı Reuters'a verdiği demeçte, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında yeni bir operasyona ihtiyaç duyulmadığını dile getiren Akar şunları söyledi: "Tabii oradaki TSK'nın kontrolü devam ediyor. ABD'li muhataplarımız, Tel Abyad ve Resulayn'da herhangi bir terörist varlığı kalmadığı bilgisini yazılı ve sözlü iletti. Harekat alanı dışında herhangi bir operasyon ihtiyacımız bulunmuyor. Saklı gizli terörist olabilir mi? Bakıyoruz. Bölgeye dönecek olan Suriyeli sivil halkın güvenliği için el yapımı patlayıcı (EYP) mücadelesi içindeyiz."

"PATRİOT ALABİLİRİZ"

Bakan Akar, "ABD ile olumlu havanın F-35 konusunda yaşanan sorunların aşılmasında ilerleme getirebilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Temenni ederim sağlasın. Biz F-35'te ortağız. Yıllarca para ödedik, 1.5 milyar dolar para ödendi. Bir kısım parçalarını biz Türkiye'de yaptık, yapmaya devam edeceğiz diye umuyoruz. Şu anda bazı sıkıntılar var; ben o sıkıntıların aşılacağını değerlendiriyorum."

ABD'den hava savunma sistemi Patriot alımının hâlâ gündemde olduğunu ifade eden Milli Savunma Bakanı, "İlave savunmaya tabii ki ihtiyacımız var. Eğer şartlarda, usulde anlaşabilirsek tabii ki biz Patriot alabiliriz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da gerçekleştirmeyi planladığı ABD ziyaretinde bu konunun gündeme gelebileceğini ifade eden Akar, "F-35, S-400, Partiot bunların hepsi gündemde olan şeyler. Egemen, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti... Piyasa şartları, teknik şartlar, askeri ihtiyaçlar ülkemizin şartları var. Buna göre ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"ABD yaptırımlarının gündemden kalkmasını istiyoruz" diyen Akar, "Yakın ilişkilerimiz var, kültürel, askeri... Kosova'dan Afganistan'a kadar işbirliğimiz devam ediyor... Biz bu sorunun geçici olacağına, aşılacağına inanıyoruz, inanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"SURİYE İLE SICAK TEMAS OLMAZ, OLMAMALI"

Rusya ile varılan mutabakatı da değerlendiren Akar, Suriye ile sıcak temasın olmaması gerektiğini belirtti.

Bakan Akar şunları söyledi: "Orada böyle bir sorun olmaz, olmaması lazım. Çünkü değişik şekillerde birtakım yol ve yöntemler var, bunları kullanmak suretiyle işleri istikamete sokuyoruz. Rusya'nın rejimle yakın teması var, biz de Ruslarla her an görüşebiliyoruz. Bu şekilde ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Onun dışında da Suriye ile temas ne olur onu önümüzdeki günlerde göreceğiz."

Güvenli bölgede 12 gözlem noktası kurulmasının planlandığını belirten Milli Savunma Bakanı, arazideki şartlara göre bu sayının artıp azalabileceğini kaydetti.

Operasyon sırasında çeşitli şekillerde Türkiye'nin kontrolüne geçen 200 civarında DAEŞ'li olduğunu dile getiren Akar, "Onları da uygun şekilde uygun yerlerde muhafaza ve kontrol ediyoruz" dedi.

"NATO'NUN MERKEZİNDEYİZ"

Türkiye'nin batı ile askeri ortaklıklardan uzaklaştığı yönündeki yorumlara da değinen Akar, "NATO'nun içinde değiliz; biz NATO'nun merkezindeyiz, biz tüm sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirme kararlılığındayız. Türkiye olarak bizim bir yere gittiğimiz yok. NATO'daki müttefiklerimiz tarafından anlaşılma konusunda bazı sorunlar yaşıyoruz" diye konuştu.

Alman yetkililerinin Suriye'nin kuzeyinde uluslararası barış gücü oluşturma teklifine ilişkin ise Akar, "NATO Zirvesi'nde kendilerinden de dinleme fırsatı bulacağız; teklifin kapsamına göre değerlendireceğiz" dedi.

"TSK'NIN ENVANTERİNDE DAHİ YOK"

Harekat kapsamında kimyasal silah kullanıldığına dair iddiaların hiçbir şekilde doğru olmadığını, kimyasal silahların TSK envanterinde dahi bulunmadığını yineleyen Milli Savunma Bakanı şöyle konuştu: "Bu konuda bazı duyumlarımız var, terör örgütünün bazı kimyasalları bölgeye taşımak istediğine ve TSK'ya karşı ithamlarda bulunmak için kullanıldığına dair... Daha önce de birçok fotoğraf ortaya atıldı... Suriye diye paylaşılan fotoğrafların tamamı başka yerlerde çıktı... Bizim bunu (kimyasal silahları) kullanmamız kesinlikle söz konusu olamaz. Teröristler mücadeleyi sürdüremeyeceklerini anladıkları zaman iftira dahil her şeyi yapıyorlar. TSK'nın kimyasal silah kullanması asla söz konusu değildir, envanterde dahi yok."

VİDEO: TEL ABYAD'DA YAŞAM NORMALE DÖNÜYOR