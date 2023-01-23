Bakan Akar'dan İsveç'teki tahrik eylemine tepki

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dönemde İsveç'te Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen provokatif eylemlere tepki gösterdi.



Bakan Akar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Her türlü alçaklığı, rezilliği, iğrenç girişimi görmezlikten gelmek, bunlara sessiz, tedbirsiz kalmak kabul edilebilir bir şey değil. Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz, tavrımız çok açık, net belli." dedi.

AÇIK KAPI POLİTİKASINA DESTEK



İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine ilişkin Akar, Türkiye'nin NATO’nun açık kapı politikasını daima desteklediğini kaydetti.

Akar, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın düşmanı olmadığını, iki ülkenin NATO üyeliğinin karşısında durmadığını belirtti.

"Onlar nasıl ki kendi ülkelerini savunmak için NATO ile iş birliği yapmak istiyorsa biz de terörle mücadele konusunda bizimle iş birliği yapılmasını, bize destek verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullanan Bakan Akar, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin taleplerinin reddedildiğini dile getirdi.

"TAVRIMIZ ÇOK AÇIK"

"Orada Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımıza, bayrağımıza, Kur'an-ı Kerim'e, kutsal değerlerimize karşı her türlü alçaklığı, rezilliği, iğrenç girişimi görmezlikten gelmek, bunlara sessiz, tedbirsiz kalmak kabul edilebilir bir şey değil. Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz, tavrımız çok açık, net belli." diye konuşan Bakan Akar, provokatif eylemlerin bir an önce sonladırmalarını beklediklerinin altını çizdi.