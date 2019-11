Bakan Akar'dan 'Kıbrıs' mesajı: İçinde olmadığımız çözümlerin yaşama şansı yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Sheraton Oteli'nde düzenlenen resepsiyona katıldı.



"Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin bugünlere gelmesi kolay olmadı" diyen Akar, çok ciddi mücadelelerin verildiğini, önemli bedellerin ödendiğini hatırlattı.



KKTC'nin ne kadar önemli, anlamlı olduğunun herkes tarafından bilinmesinin önemine değinen Akar, "Kıbrıs bizim için Türkiye Cumhuriyeti Devleti için gerçekten önemli bir konudur, milli bir meseledir. Bizim bakış açımız bu şekildedir. Bugüne kadar haklı mücadelelerinde Kıbrıslı kardeşlerimizle beraber olduk bundan sonra da aynı şekilde olmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu, şüphesi olmasın" diye konuştu.



Akar, 45 sene önce maruz kalınan acıların, cefaların unutulmaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:



"Bu maruz kalınan haksızlıklara, yapılan karşı hareketlere nasıl o zaman sessiz kalmayıp gereğini yaptıysak bugün de aynı duygu ve düşüncelerle soydaşlarımızın, kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini korumakta, kollamakta kararlıyız. Bunun herkes tarafından iyi anlaşılması, iyi bilinmesi lazım. Bugüne kadar Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti barış ve istikrardan yana olduğunu her zaman, her şekilde dile getirdi. Barış, huzur adına üzerine düşen her şeyi yaptı ve yapmaya devam edecek. Ancak çözüm için her türlü gayreti göstermenize rağmen maalesef bu iyi niyetin, barışçıl yaklaşımın, istikrar için yapılan yaklaşımın Güney tarafından tam olarak anlaşılmadığını, yapılması gerekenlerin Güney’de yapılmadığını da üzülerek müşahede etmekteyiz."



"FAALİYETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"



Türkiye'nin, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta deniz yetki alanlarında eşit, egemen hakların korunması ve kaynakların adil bir şekilde paylaşımının tüm kıyıdaş devletlerin mutabakatıyla belirlenmesi gerektiğini savunduğunu ifade eden Akar, "Başlangıçtan itibaren bizim tezimiz budur. Bu kapsamda garantör ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Yunanistan’la, İngiltere ile birlikte garantör devletlerdir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti garantör devleti olmaya devam edecektir. Bu konudaki her türlü hakkımızı ve sorumluluğumuzu da eksiksiz, aksaksız dün olduğu gibi bugün de yerine getirmekte kararlıyız. KKTC'nin yetki verdiği alanlarda veyahutta kendi deniz yetki alanlarımızda faaliyetlerimize devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunları iyi komşuluk ilişkileri, karşılıklı anlayış ve uluslararası hukuka saygı göstererek çözmekten yana olduğunu vurgulayan Akar, şöyle konuştu:



"Ancak bunun bir zafiyet olarak anlaşılmaması lazım. Bizim uluslararası hukuka müracaat etmemiz iyi niyetimizdendir, herhangi bir acziyetten değildir. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka saygılı olarak hareket etmesini, mevcut sorunlara bu çerçevede bir çözüm bulunmasına çalışmalarını, buna katkı sağlamalarını içtenlikle bekliyoruz. Biz bu konuda adaletten, adil çözümden yanayız. Gerçekten çok geniş, zengin coğrafya. Çok özel ve önemli bir deniz ve kara alanı var. Burada çok ciddi zenginlikler var. O nedenle biz karşılıklı görüşmeler yoluyla varılacak anlaşmalar çerçevesinde hep birlikte neler kazanabiliriz sorusuna cevap verip bunu gerçekleştirmeye çalışmamızın taraflar için çok daha yararlı ve anlamlı olacağını, gelecek kuşaklara en önemli yatırım olacağını her sefer dile getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Biz dayatmacı değiliz, her hangi bir konuda dayatmıyoruz, her türlü görüşe açığız. Ama burada bahsettiğim ilkelerden de taviz vermemiz söz konusu değil. Bir tarafta, tarafların adil paylaşımı söz konusu diğer tarafta uluslararası hukuk söz konusu, garantörlüğümüz söz konusu. Bunları bir tarafa bırakarak her hangi bir şekilde yeni maceraya girmeyi de kimse bizden beklemesin."



"İÇİNDE OLMADIĞIMIZ ÇÖZÜMLERİN YAŞAMA ŞANSI YOK"



Akar, "Avrupa Birliği (AB) tabii ki bir birlik olarak çeşitli konularda çalışma yapabilir, görüşlerini belirtebilir ancak burada yanlı, tarafgir, sadece bir tarafı tutup, bir tarafın hakkına hukukuna saygı gösterip, diğer tarafın hayati hakları dahil bunları ciddiye almayan, bunlara önem vermeyen, bunları bir tarafa bırakan yaklaşımından da vazgeçmesini bekliyoruz" dedi.



Türkiye'nin bölgedeki barışın, istikrarın en önemli teminatı olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirten Akar, "Biz, Türkiye olarak hem kendi hak ve menfaatlerimizi hem de KKTC'nin meşru hak ve hak ve menfaatlerini her zaman uluslararası hukuk dahilinde korumaya çalıştık. Garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda koruduk, korumaya devam edeceğiz. Garanti ve ittifak anlaşmalarından vazgeçmemiz söz konusu değil" dedi.



Akar, herhangi bir oldubittiye göz yumulmayacağını da ifade ederek, şöyle konuştu:



"İçinde bizim olmadığımız çözümlerin yaşama şansı olmadığını da büyük bir nezaketle tüm taraflara hatırlatmak istiyorum. Hedefimiz, gerçekten barışı, istikrarı ve huzuru bölgede kalıcı hale getirmek, yaptığımız bütün gayretler bu hedefe yönelik olarak yapılmakta, bu konuda diğer tarafların da bu hedefe katkı sağlamasını bekliyoruz, bunu beklemek bizim hakkımız. Geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkünün haklı mücadelesinde en büyük destekçisi bizleriz, sizlersiniz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TSK'dır, bu şekilde de devam edecektir. Uluslararası hukuka saygılı olmamız, barışçıl yol ve yöntemlerle problemlerin çözülmesini istememiz hiçbir şekilde bizim acizliğimizden gelmiyor. Diğer taraftan oldubittiye göz yummayacağız, hakkımızı koruyacağız, gerekirse gereken tedbirleri alırız dememiz de hiçbir şekilde tehdit değildir. Gerçeklerden, olması gerekenden bahsediyoruz. Bunun bu şekilde anlaşılmasını taraflardan bekliyoruz."



BARIŞ PINARI



Barış Pınarı Harekatı'na değinen Akar, hudutların, halkın güvenliğini sağlamak için gece-gündüz, yaz-kış demeden ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti. Akar, başta Suriye olmak üzere tüm komşuların toprak bütünlüğüne saygılı olduklarının altını çizdi.



Hedeflerinin sadece teröristlerin olduğunu vurgulayan Akar, "Hiçbir şekilde hiçbir etnik grupla Araplarla, Kürtlerle, Aramilerle, Keldanilerle, Süryanilerle, Hristiyanlarla, Yahudilerle hiçbir alıp veremediğimiz yok. Tek mücadelemiz teröristlerdir." diye konuştu.



PKK ile YPG'nin aynı olduğunu, terör örgütü PKK/YPG'nin hiçbir şekilde Kürtlerin temsilcisi olmadığını dile getiren Akar, DAEŞ'in de Müslümanları ve İslamiyeti temsil etmediği belirtti.



Akar, Türkiye'nin terörle mücadelesini başta ABD olmak üzere müttefikleriyle birlikte yapmayı arzu ettiğini ancak teröristle mücadele konusunda yalnız bırakıldığını ifade ederek, "Mücadelemizi onurlu bir şekilde milli, manevi, mesleki değerlerimize bağlı ve saygılı bir şekilde yürütüyoruz. Bizim hiçbir şekilde kimyasal ile etnik temizlik ile insani hakların çiğnenmesi ile alakalı bir uygulamamız, buna bizim müsaade etmemiz söz konusu değildir. Bunların yapılan dezenformasyonlar tarafından teröristler tarafından ortaya atıldığının, bunlara cevabın da ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından anında verildiğini, yalan haberlerin herkes tarafından anlaşılacak şekilde gözlerine sokulduğunu görmekteyiz. Bunun sonunda gerçekler ortaya çıktı ancak karşı tarafta herhangi bir mahcubiyet olmadığını açıkça görüyoruz" ifadelerini kullandı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdikleri ABD ziyaretine de değinen Akar, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan bu gezi ABD'liler tarafından son derece olumlu karşılandı, nazik, kibar, içten bir ev sahipliği ile karşılaştık. Orada bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ikili görüşmelerle Sayın Trump'a, heyetler arası görüşmelerle karşılıklı muhataplarımıza diğer taraftan da yine bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından senatörlere bölgenin gerçekleri, bizim gerçeklerimiz, iddialarımız açık ve net ortaya konuldu. Görüyoruz ki sonuçlarından, uygulamalardan gerçekten büyük ölçüde sorularının cevaplarını, bekledikleri cevapları aldılar, inşallah önümüzdeki günlerde bu gayretlerin devamıyla çok daha geniş kitlelerin gerçekleri görmesi mümkün olacak. Burada Türkiye'nin yaptıklarının adalete, hakka, hukuka uygun olduğunu da inşallah anlayacaklar."



"AMERİKAN ARŞİVLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE ERMENİ İDDİALARINI DESTEKLEMEMEKTEDİR"



Sözde Ermeni soykırımı iddialarına da değinen Akar, şu ifadeleri kullandı:



"Böyle bir şeyin olmadığını bütün arşivlerin olduğu gibi ABD arşivleri de şahitleridir. Dolayısıyla oradaki dostlarımıza, muhataplarımıza da bu konulara Amerikan arşivlerinden bakmalarını tavsiye ettik, onlara gerekli telkinde bulunduk. Bunları inceledikleri zaman göreceklerdir ki bizzat Amerikan arşivleri hiçbir şekilde Ermeni iddialarını desteklememektedir. Açık ve net şekilde bunların bir iftira, yalan, dezenformasyon olduğunu iyice herkes görecektir."