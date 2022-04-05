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Bakan Akar'dan Mariupol'deki tahliyelere ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'da kuşatma altında olan Mariupol'deki sivillerin tahliyesine yönelik açıklama yaptı. Bakan Akar, Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmaların devam ettiğini belirterek, ''Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz" dedi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 05.04.2022 - 12:04

Bakan Akar'dan Mariupol'deki tahliyelere ilişkin açıklama

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Milli Savunma Bakanı , gazetecilerin 'daki Türk ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin sorularını yanıtladı.

"Mariupol’deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz" açıklaması hatırlatılarak son durumun sorulması üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Ukrayna'ya insani yardımların ulaştırılması, bunun yanı sıra Ukrayna'daki başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle ’ye tahliyesini sağlamak maksadıyla ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz."

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