Bakan Akar'dan Pençe-Kilit Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Harekatı'nın devam ettiği Kuzey Irak'ın sıfır noktasında, Hakkari Çukurca'daki Geyiktepe üs bölgesinde NTV'nin sorularını yanıtladı.

NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şevkat'e konuşan Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

PENÇE-KİLİT HAREKATI



''Arkadaşlarımız rahatlıkla arazide ilerlemeyi sürdürüyorlar. Şehitlerimizin anısını yaşatmak boynumuzun borcu.

''BÖLGENİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ KONTROL ALTINA ALINDI''



Şu anda bölgenin büyük bir bölümü kontrol altına alındı. Fakat kontrol altına alınan bölgede çok sayıda mağara var. Bunlar kontrol ediliyor ve teröristler etkisiz hale getiriliyor. Bu operasyonu da en etkili şekilde en kısa zamanda sonuçlandırmaya çalışacağız. Tek hedefimiz teröristleri etkisiz hale getirmek. Bizim Bağdat ve Erbil'le temaslarımız devam ediyor.

''ZAP TEMİZLENİNCE HUDUT KİLİTLENECEK''



Biz artık teröristleri kaynağında yok etme konsepti ile hareket ediyoruz. Zap temizlenince hudut kilitlenecek. Dışarıdan kontrolsüz bir şekilde giriş çıkış olmayacak. Teröristleri tamamıyla ülkemizin dışına atmış olacağız. Asıl amacımız teröristlerin etkisiz hale getirilmesi. Teröristler neredeyse hedefimiz orası.

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ SON DURUM



Bizim için PKK da YPG de aynıdır. Bunu müttefiklerimize de anlatıyoruz. Zaman zaman Suriye'nin kuzeyinde tacizleri oluyor. Seçtiğimiz incelediğimiz hedefler var. Hedef analizleri yapılıyor. Biz terörü bitirmekte kararlıyız.''

56 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Pençe-Kilit Harekatı'nda şu ana kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerce kullanılan mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. Harekat alanında tespit edilen çok sayıda el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.

NTV, KUZEY IRAK SINIRINDAKİ ÜS BÖLGESİNDE