Bakan Akar'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Karargahı başta olmak üzere Kuvvet Komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.



''RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ GERGİNLİĞİN BİR AN ÖNCE BİTMESİNDEN YANAYIZ''



Ukrayna'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerine işaret eden Bakan Akar, Ukrayna'nın, Türkiye'nin stratejik müttefiki olduğunu vurguladı.

Hulusi Akar, şunları kaydetti:



"Onların geleceği ile yakından ilgileniyoruz. Onların güvenliği, barış içinde yaşaması, toprak bütünlüğü konusunda devlet olarak beyanlarımızı yaptık. Kırım'ın işgalini tanımadığımızı söyledik. Oradaki Kırım Tatarlarının mevcudiyeti ile geleceği ile yakından ilgilendiğimizi söyledik. Biz her zaman söylediğimiz gibi, uluslararası hukuk çerçevesinde, toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde, barışçıl yollarla, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin bir an önce bitmesinden yanayız. Bunun için de biz Türkiye olarak iki tarafa da görüşmelerin, konuşmaların yapılıp, diyaloğun sağlanıp, bu işin bir an önce barışçıl yöntemlerle çözülmesi konusunda her türlü desteği sağlıyoruz."