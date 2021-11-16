Bakan Akar'dan S-400 sorusuna yanıt

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

Bakan Hulusi Akar, komisyonda sunum yaptı. Ankara-Washington hattında gerilime yol açan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili soruyu yanıtlayan Akar, "S-400 nerede diye soruyorsunuz, hava taarruzu oldu da biz S-400'ü kullanmadık mı?" dedi.

Akar, "Savunma sistemi bu nerede kullanacağız? S-400'lerin gerekli yerde ve zamanda kullanılacağını herkesin bilmesi lazım" diye konuştu.

Sunumunda Akar F-35 konusuna da değindi. Akar, "Türkiye'nin uğradığı zararın nasıl telafi edileceği de dahil olmak üzere, F-35'ler için yaptığımız harcamaların geri ödenmesine yönelik taleplerimiz ABD makamlarına iletilmiştir" ifadelerini kullanıldı.

Eylül ayında F-16 savaş uçaklarının tedariği ve mevcut uçakların modernizasyonu için ABD ile görüşme yapılmıştı. Akar bununla ilgili kararın ABD tarafından verileceğini ve konunun yakından takip edildiğini bildirdi.

Akar, F-35 ve F-16 taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda Türkiye'nin ne yapacağı sorusunu ise "ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlamak için zorunlu ve tabii olarak başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalabilir" şeklinde yanıtladı.

TSK'nın envanterinde kimyasal silah olduğu iddialarını da yalanlayarak "TSK'nın terörle mücadelesini lekelemek için bu iddialar periyodik şekilde tekrarlanıyor bunun aslı ve esası yoktur" dedi.