Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması: Prensipte anlaşıldı

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin yapılan bir planın genel prensiplerinde anlaşmaya varıldığını açıklayan Bakan Akar, ''Somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta içinde bununla ilgili bir toplantı yapılması muhtemel" dedi.

Haberler 18.07.2022 - 15:28

Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması: Prensipte anlaşıldı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Milli Savunma Bakanı Akar, "dörtlü toplantı" hakkında açıklama yaptı. 

Milli Savunma Bakanı , Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin , Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki toplantının kısa süre içinde yapılmasının planlandığını belirtti.

Akar, "Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı. Bunun somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta içinde bununla ilgili bir toplantı yapılması muhtemel" dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...