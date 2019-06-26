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Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte 100 binden fazla asker erken terhis heyecanı yaşıyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte" dedi.



Akar, yeni sistemle birlikte terörle mücadele konusunda herhangi bir aksaklık ve zafiyetin kesinlikle söz konusu olmadığını belirtti.



Akar "Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız, aksaksız hatta artan bir şiddet ve tempoda sürüyor. Hudutlarımızın güvenliği ile de ilgili hiçbir aksaklık, eksiklik söz konusu değil" diye konuştu.

VİDEO: YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE GETİRİYOR?