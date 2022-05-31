Bakan Akar'dan yeni harekat açıklaması: TSK hazır

Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan yeni harekat gündemdeki yerini koruyor.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bir açıklama geldi.

Resmi ziyaret kapsamında gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde konuşan Akar, "Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyi, Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz" dedi.

Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle, araç gereç, silah ve teçhizatıyla ve sahip olduğu üstün moral, motivasyon ve tecrübesiyle verilecek her türlü görevi yapmaya hazırdır" diye konuştu.

Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde yeni tüneller kazdığı iddialarına da değinen Akar, "Herkes teröristlerin ne yaptığına değil, bizim ne yaptığımıza bakmalı" ifadelerini kullandı.