Bakan Akar'dan yeni harekat mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir'de Efes-2022 tatbikatını izleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SURİYE'YE HAREKAT NE ZAMAN?

Suriye'nin kuzeyine yönelik olası harekata yönelik değerlendirmelerde bulunan Akar, operasyonun bir matematik ve lojistik meselesi olduğunu belirtti, "Bunun hesabı kitabı yapılır, yeri ve zamanı geldiğinde harekete geçilir" dedi.



Rusya ve ABD'nin geçmişte verdiği sözleri yerine getirmesi halinde harekata gerek kalıp kalmayacağı sorusuna da yanıt veren Akar, varsayımlarla konuşulamayacağını, Türkiye'nin amacının "Yarın ne olacak?" sorusunu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

ESAD'IN "KARŞILIK VERİRİZ" SÖZLERİ



Harekata karşı Esad rejimi ile terör örgütünün birlikte hareket edeceğine yönelik söylemleri de değerlendiren Akar, "Onların ne söylediğine değil, bizim ne yaptığımıza bakılmalı" diye konuştu.