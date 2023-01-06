Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tokat'ta önemli açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Akar, son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelenin süreceğini ifade etti.

Yunanistan ile bazı ciddi sorunlar yaşandığını belirten Akar, ''Bunların diyalogla çözülmesi için gerçekten azimle çalışıyoruz. Davetlerimize rağmen görüşmeye gelmediler. Komşumuzdan olumlu bir cevap alamadık.Bizi yayılmacılıkla Yeni Osmanlıcılık ile suçlamaya teşebbüs ediyorlar. Bunların hiçbir anlamı temeli yok'' diye konuştu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU



''Terörle mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Çözüm süreci teröristler tarafından istismar edildi. Terörü kaynağında yok etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Terör belasından vatandaşımızı kurtarma konusunda kararlıyız. Onların inlerini Mehmetçik yıktı yıkmaya devam ediyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle. Bu mücadelemizi çarpıtanlar var. Türkler ve Kürtler kardeştir. Milletimizi savunurken hep beraber olduk. Şehitliklerimiz bunu en büyük göstergesi. Teröristleri destekleyenler var diyoruz. Bunların arkasında kim olursa olsun biz en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecek.



ŞAM İLE 11 YIL SONRA ÜST DÜZEY TEMAS



Geçtiğimiz günlerde Moskova'da Suriye konulu bir toplantı yapıldı. Sayın Fidan'la birlikte katıldık. Kendi pozisyonumuzu ortaya koyduk. İlave mülteci alamayacağımızı yeni göç dalgasının kabul edilebilir olmadığını, Suriyeli kardeşlerimizin provokasyona gelmemelerini ifade ettik. Tek derdimizin terörle mücadele olduğunu kendilerine söylüyoruz. Burnumuzun dibine kadar gelen teröristlere müsamaha etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz.

ATİNA İLE EGE VE ADALAR GERİLİMİ



Yunanistan ile bazı ciddi sorunlarımız var. Bunların diyalogla çözülmesi için gerçekten azimle çalışıyoruz. Davetlerimize rağmen görüşmeye gelmediler. Komşumuzdan olumlu bir cevap alamadık. Gelmedikleri gibi bizi de kendilerine göre bir takım kavramlarla suçlamaya çalışıyorlar.

YUNANİSTAN'A ''YENİ OSMANLICILIK'' YANITI

Bizi yayılmacılıkla Yeni Osmanlıcılık ile suçlamaya teşebbüs ediyorlar. Bunların hiçbir anlamı temeli yok. Yeni Osmanlıcılık biz ne yaptık? Adaları silahlandıran Yunanistan. Daha dün balıkçılarımıza ateş eden Yunanistan. Bunu iç politik sebeplerle yapıyorlar. Biz bunlara gerekli cevabı hem sahada hem masada verdik. Biz saldırıda provokasyonda bulunmuyoruz ama bize yapılan hiçbir tacizi karşılıksız bırakmayacağımızı defalarca söyledik. Bütün birliklerimiz bu konuda talimatlı.Bizi Yeni Osmanlıcılık ile suçlayanlara diyoruz ki, sizin Megali İdea'nız ne oldu?

''AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, AYAKLARINIZ YERE BASSIN''



Diyoruz ki güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın ayaklarınız yere bassın. Dostluk elimizi uzatıyoruz bu dostluk elinin tutmakta gecikmeyin tereddüt etmeyin. Gelin görüşelim tartışalım haklı olduğumuzu biliyoruz. Yanlış hesap Ankara'dan döner.