Bakan Akın Gürlek duyurdu. Adliyelerde yeni dönem

Adalet Bakanı Akın Gürlek , sosyal medya hesabından adliyelerdeki yeni uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını duyurdu.

Siber vatanda suçla mücadeleyi daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hâle getirdiklerinden bahseden Bakan Gürlek, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi suça, şiddete ve istismara yönlendiren; vatandaşlarımızın özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitemizi güçlendiriyoruz." dedi.

Gürlek, bu amaçla "175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderdiğimiz yazıyla, adliyelerimizde 'Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları'nı kuruyoruz." diye konuştu.

CUMHURİYET SAVCILARI İZLEYECEK

Yeni yapılanma ile dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izleneceğini ifade eden Adalet Bakanı, "Şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek. Aynı zamanda kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek." açıklamasında bulundu.

Gürlek; çocukları koruyan, vatandaşların haklarını güvence altına alan, kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hâkim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.