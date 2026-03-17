Bakan Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in malvarlığı iddialarına yanıt

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarını yargıya taşıyacağını açıkladı.

CHP lideri Özel, bugün Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyip Gürlek'e ait olduğu öne sürülen tapu kayıtlarını paylaştı. Özel, malvarlığı tartışması üzerinden Gürlek'i eleştirdi.

GÜRLEK YANIT VERDİ

Bakan Gürlek, Özel'in basın toplantısı üzerine açıklama yaptı.

CHP liderinin açıklamaları için "Açık bir algı operasyonu." değerlendirmesini yapan Gürlek, "20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hâkim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız." dedi.

“TAPU KAYITLARINDA KARŞILIĞI OLMAYAN İDDİALAR”

"Özgür Özel’in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir." diyen Gürlek, şöyle devam etti:

"- Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır.

“YASAL SÜREÇLERİ DERHAL BAŞLATIYORUM”

- Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır.

- Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir.

- Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum."

ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI

CHP lideri Özgür Özel, bugün bir basın toplantısı düzenleyip, Bakan Gürlek'i malvarlığı tartışması üzerinden eleştirdi.

Bazı tapu kayıtları paylaşan Özel, söz konusu tapuların Gürlek'in üzerine kayıtlı olduğunu iddia etti.