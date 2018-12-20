Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine'ye bağış yapanları unutmadı.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, ağustos ayında yaşanan ekonomik dalgalanma sürecinde bazı vatandaşlardan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, maaşlarından kesinti yapılarak Hazine'ye aktarılması yönünde mektuplar geldi.

Bunun üzerine Bakan Albayrak, yaşanan süreçte Hazine'ye bağışta bulunan başka vatandaş olup olmadığını öğrenmek istedi ve 81 vatandaşın farklı meblağlarda bağışta bulundukları tespit edildi.

Albayrak'ın bağışta bulunanlardan bazılarını telefonla aradığı, tüm bağışçılara gönderilmek üzere bir mektup kaleme aldığı ve bağışçılar için özel bir bronz şilt hazırlandığı belirtildi.