Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı.



Berber Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde Sayın Bakanımıza yönelik gündeme getirilen çirkin ve ahlaksız iftiralara karşı tüm hukuki haklar kullanılmaktadır.



Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, ilgili paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur."

