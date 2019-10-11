Manisa'da şehit cenazesine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Barış Pınarı Harekat ile ilgili açıklama yaptı.

Albayrak, "Kimlerin sivilleri hedef aldığını bütün dünya görüyor. Türkiye'nin sivillere gösterdiği titizlik görülmeli" dedi.

Bakan Albayrak, "Artık Türkiye kesinlikle ve kesinlikle taviz vermeyeceği, birilerinin uzaklardan ayak ayak üstüne atıp ahkam kestiği bir iklimde değil. Türkiye kendisine yönelik tehditleri kaynağında kurutma stratejisi kapsamında çok tarihi bir operasyon süreci yürütüyor" şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün bu verilen mücadelede kimlerin sivilleri hedef alarak 9 aylık masum Muhammet bebek başta olmak üzere, sivil yerleşim bölgelerine bombalar attığını tüm dünya artık görüyor. Terör ve terörle mücadele noktasında on yıllardır bugün için belki hazırlanan bu planı Allah'ın izniyle bu millet, bu devlet ve bu ordumuz paramparça edecek."