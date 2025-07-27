Bakan Bak duyurdu: Yurtlar yangın mağdurlarına açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa ait yurtların yangınlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara açıldığını duyurdu.

Bakan Bak duyurdu: Yurtlar yangın mağdurlarına açıldı

orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Özellikle Bursa ve Karabük'te alevler büyüyerek etkisini sürdüren alevler mahallelere ve köylere ulaştı.

Yüzlerce ev alevlerin arasında kalırken onlarca mahalle ve köy de tedbiren boşaltıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa ait yurtların evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlara açıldığını duyurdu.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "GSB yurtlarımız, yangından etkilenen illerimizde evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımızın hizmetindedir." ifadelerini kullandı.

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