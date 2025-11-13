Bakan Bak: "Temiz futbol istiyoruz, devletimiz bu noktada kararlı"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin, “Biz bu konuyu ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Bunun kurutulması için sivrisineklerle değil de bataklıkla ilgileniyoruz. Çünkü bu alanda ciddi bir kara para aklama metodu var” ifadelerini kullandı.



Bakan Bak, bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Yasa dışı bahisle mücadelede kararlı olduklarının altını çizen Bak, "Bakanlık olarak yasal sistem içerisinde oynanan oyunlarla ilgili de 'oyuncu kimliği' şartını getirdik. Dolayısıyla bunun iki sebebi var, birincisi kimin ne oynadığını banka hesabıyla takip edebilmek, diğeri 18 yaşından küçüklerin sisteme girememesi. Çünkü direkt girdiğiniz zaman MERNİS kontrol ediyor" diye konuştu.



“1 YILDIR ÇALIŞIYORUZ”



Bu konuyla ilgili yaklaşık 1 yıldır çalıştıklarını belirten Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet (Yılmaz) Bey'in başkanlığında biz, MASAK, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı beraber toplantılar yaptık. Toplantılar sonrası da değerlendirme yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'de kabine sonrası açıklama yaptı. 'Yasa dışı bahis ve sanal kumarın kökünü kurutacağız' dedi. 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 1 Kasım 2025'te Resmi Gazete'de yayınlandı ve hepimize görevler verildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, yasa dışı bahis ve kara parayla ilgili operasyonların yapıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı uygulamaya baktığınız zaman bunu biz yaklaşık 1,5 yıldır Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber yaptığımız çalışmalarda pek çok yasa dışı bahis sitesinin kapatılmasından tutun, yapılan operasyonları basında da takip ettiniz. Adalet Bakanı ile defalarca bir araya geldik, belki basında da görmüşsünüzdür. İçişleri Bakanı'mız ile bir araya geldik. Hatırlarsınız, Nazilli Belediyespor-Ankaraspor maçındaki şike iddiasıyla ilgili sürecin soruşturması o zaman başlatıldı. Biz de takip ettik. Ondan önce de ilk geldiğimizde Tuzlaspor'la ilgili bir konu vardı, onunla ilgili de soruşturma başlatıldı ve biz bunları takip ediyoruz."

"BATAKLIKLA İLGİLENİYORUZ"



"7405 sayılı Spor Kulüpleri Kanunu çerçevesinde bütün mevzuatlarımızı tamamladık ve kulüplerin denetimine başladık" diyen Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüpleriyle ilgili bizim arkadaşlarımız görevlendirildi ve şu anda onlar oralarda çalışıyor. Yani biz 'temiz eller operasyonu' diyebiliriz. Temiz futbol, temiz spor istiyoruz. Bu işin içerisinde kim ne yaptıysa, hesabı mutlaka sorulacaktır. Devletimiz bu noktada kararlı. Türkiye Futbol Federasyonu talep ettiği hakemlerin T.C. kimlik numaralarını bize verdi, Bakanlık olarak biz takip ettik. Onlarla ilgili bilgileri, dokümanları verdik. Onların kendi sistemleri içerisinde Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı var. Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi şunu söylüyor: Futbol müsabakaları veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine doğrudan veya dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. Kimler? Türkiye Futbol Federasyonuyla ilgili işleri olanlar, hakemi, futbolcusu, teknik direktörü, yöneticisi, gözlemcisi. Biliyorsunuz 45 gözlemci, bazıları istifa etti. Dolayısıyla biz bu konuyu ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Bunun kurutulması için sivrisineklerle değil de bataklıkla ilgileniyoruz. Çünkü bu alanda ciddi bir kara para aklama metodu var. Bununla ilgili devletimiz yine başta Papara olmak üzere operasyonlar yaptı. Dolayısıyla bu mücadele kararlı bir mücadele."



“HÜKÜMETİMİZİN KARARLILIĞI VAR”



Yasa dışı sitelerin takip edilip kapatılması için yapay zekadan faydalanıldığını da dile getiren Bak, "Yasa dışı siteler yüzde 95 oranında 'payout' veriyor. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak için biz de yakından takip ediyoruz. Özellikle TÜBİTAK'la ortak yürütülen yapay zekayla ilgili çalışmalarımız var. Birini kapatıyorsunuz, hemen diğeri açılıyor. Ama yapay zekayı da işin içine katarak süratli bir şekilde bunu sistemden çıkarmak için çalışıyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, hükümetimizin kararlılığı var" şeklinde konuştu.

Görüşmelerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesi kabul edildi.