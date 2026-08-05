Bakan Bayraktar: 8 milyon evin doğal gaz ihtiyacı Sakarya Gaz Sahamızdan sağlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Irak ile imzalanan Kerkük petrolleri anlaşmasının detaylarını paylaşan Bayraktar, Türkiye 'nin enerji arz güvenliği, yurt dışındaki petrol ve doğal gaz projeleri ile Irak'la enerji iş birliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI DÜŞÜRMEMİZ LAZIM”



Bakan Bayraktar, NATO Zirvesi'nin ardından Irak ile gerçekleştirdiği temaslara değinerek, Irak ile yoğunlaşan temasların ve imzalanan anlaşmaların iki ülke ilişkilerine hukuki bir zemin kazandırdığını belirtti. Temmuz ayının Irak ile ilişkiler açısından oldukça yoğun geçtiğini de söyleyen Bayraktar, ziyaret ve yürütülen çalışmaların, dünyada krizlerin ve çatışmaların arttığı kritik bir dönemde gerçekleştirildiğini ifade etti.



Bakan Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:



"Kerkük bizim üzerinde yaklaşık 2,5 yıldır çalıştığımız bir konu aslında. Büyük resme baktığınızda Türkiye olarak biz şunu yapmaya çalışıyoruz; Türkiye'nin mutlak surette enerjideki dışa bağımlılığını düşürmemiz lazım ve bunun için bütün Türkiye'deki kaynaklarımızı; yenilenebilir enerji başta olmak üzere, doğalgaz kaynakları, petrol kaynakları, maden kaynaklarını devreye almaya çalışıyoruz."



“100 SENE SONRA KERKÜK'TE PETROL SAHALARINA ORTAK OLUYORUZ”



Irak petrolünün Kerkük-Ceyhan hattı üzerinden Türkiye'ye taşınmasını öngören 750 bin varillik kapasiteyi değerlendiren Bakan Bayraktar, "Kerkük, İngiliz petrol şirketinin yaklaşık 100 yıldır petrol ürettiği bir yer. Biz de bir anlamda aslında 100 sene sonra neredeyse Kerkük'te bu petrol sahalarına bir anlamda ortak oluyoruz. Orada bir tane Amerikalı ortağımız var. Yani İngiltere, Amerika, Türkiye üçlüsünün ortak olduğu çok büyük bir petrol rezervine sahip. Yaklaşık şu anda tahminler 3 milyar varillik bir petrol rezervinden bahsediyoruz. Hani bunu bugünkü rakamlara dönersek 250 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. Günlük üretiminin 1,2 milyon varillere çıkabileceği bir potansiyel var ve hani dünyanın en iyi şirketleriyle Türkiye Petrolleri burada ortak bir şekilde bu faaliyeti yürütecek" açıklamasında bulundu.

Irak'ta enerji alanında Kerkük-Ceyhan boru hattı dışında üzerinde çalışılan birçok projenin olduğunu da kaydeden Bayraktar, bunlardan birinin de Silopi-Habur-Basra güzergahında olduğunu ve inşa edilmesi halinde Irak petrolünün Ceyhan üzerinden hem Türkiye'deki rafinerilere hem de dünya piyasalarına ulaştırılmasını hedeflediğini söyledi.



Bakan Bayraktar, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin alternatif enerji koridorlarının önemini artırdığını belirterek, "Şu anda 20 milyon varillik bir petrol akışının olduğu bir coğrafya Hürmüz ve şu anda burada bir çatışma ortamı var. Dolayısıyla burada bir alternatif güzergah, güvenli, istikrarlı bir güzergaha gelmesi herkes için kazanç. Bütün dünya için kazanç. Dünya petrol piyasalarının dengeli olması için dünyaya bizim her gün 100-103 milyon varil günlük bir arzı sunmamız lazım. Öyle olursa daha dengeli fiyatlar olur. İşte herkes sonuçta daha ucuz enerji istiyor. O anlamda bu boru hatları herkesin kazanacağı bir denklemi oluşturuyor" şeklinde konuştu.



Bakan Bayraktar, Somali'de sondaj çalışmalarını sürdüren Çağrı Bey gemisinin 3 bin 450 metre su derinliğinde yürüttüğü ilk kuyuda yaklaşık 4 bin metreye ulaştığını, sondajın ise 7 bin metreye kadar devam edebileceğini söyledi. İlk kuyunun sonuçlarına ilişkin gelecek haftaların takip edilmesi gerektiğini belirten Bayraktar, operasyonun zorluğuna rağmen gemilerin teknik kapasitesi ve Karadeniz'de kazanılan tecrübeyle Somali'den olumlu bir sonuç almayı hedeflediklerini ifade etti.

“ORUÇ REİS'İN YENİ GÖREV YERİ DE PAKİSTAN OLACAK”



Bakan Bayraktar, yıl başından bu yana Exxon, Chevron, BP, Shell ve Total ile iş birliği anlaşmaları imzaladıklarını belirterek, "Bu iş birliği anlaşmaları artık somut projelere dönüşüyor. BP anlaşması Kerkük'te somut ve ticari bir projeye dönmüş durumda, diğerleri de yavaş yavaş dönüşecek. Libya'da biri denizde biri karada iki saha almış durumdayız, daha büyük bir proje üzerinde de çalışıyoruz. Afrika'da Gine-Bissau, Angola ve Liberya'nın yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan, Irak ve Pakistan'da faaliyetlerimiz sürüyor. Yakın zamanda Bangladeş'te deniz sahalarıyla ilgili süreci başlatacağız. Oruç Reis'in yeni görev yeri de Pakistan olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin son verileri de paylaşan Bayraktar, şunları kaydetti:



"Hakikaten gözbebeğimiz Sakarya Gaz Sahası. Bugün 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı şu anda Sakarya gaz sahasından geliyor. Şimdi hedefimiz ikinci fazda bu senenin sonunda bu rakamı 8 milyona çıkarmak. Faz 2'de takvim net. 2026 sonunda biz üretimimizi Sakarya gaz sahasından iki katına, 20 milyon metreküpe çıkaracağız. Türkiye'deki 8 milyon evin doğal gaz ihtiyacı kendi gaz sahamızdan sağlanacak. Faz 2 bu senenin sonu itibarıyla. 2028'e geldiğimizde bu 16-17 milyon haneye çıkacak."



Gabar'ın Türkiye'nin en önemli petrol projelerinden biri haline geldiğini de dile getiren Bayraktar, "2021 yılında yapılan keşfin ardından bugün Gabar'da günlük 83 bin 200 varil üretime ulaştık. Aslında bu yeni bir rekor. Her gün yeni bir rekor kırıyoruz, yeni keşifler yapıyoruz ve üretimimizi artırmaya devam ediyoruz. Gabar inşallah daha da büyüyecek" dedi.



"TÜRKİYE'NİN BÜTÜN DEPORLARI DOLU VAZİYETTE"



Doğal gaz arz güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, "Şu anda Türkiye'nin bütün depoları, doğal gaz depoları dolu vaziyette. Doğal gaz altyapımızda depolarımız yaklaşık 6,3-6,5 milyar metreküplere ulaştı. Kışın en soğuk zamanında yaklaşık 45 gün boyunca hanelerimize yetecek kadar doğal gazı depolarımızda tutabiliyoruz. Hedefimiz bu kapasiteyi 12-13 milyar metreküpe çıkarmak" açıklamasında bulundu.



Petrol ve petrol ürünleri stoklarının da yakından takip edildiğini belirten Bayraktar, Hürmüz krizi kaynaklı gelişmelere rağmen bugüne kadar arz güvenliğinde herhangi bir sorun yaşanmadığını, alternatif tedarik kaynakları oluşturmak için enerji diplomasisi ve ticari ilişkilerin sürdürüldüğünü ifade etti.



Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktöre ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Bayraktar, test süreçlerinin devam ettiğini ve yıl sonunda ilk elektrik üretiminin hedeflendiğini söyledi. Güvenliğin öncelik olduğunu vurgulayan Bayraktar, ikinci, üçüncü ve dördüncü reaktörlerde de inşaat çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.