Bakan Bayraktar: Bu ay içinde Karadeniz'den yeni müjde paylaşabiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'de katıldığı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunundu.



Karadeniz'de, Gabar'da, Diyarbakır'da önemli keşiflere imza attıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, keşiflerle ilgili yeni sondajlar da yapmakta olduklarını belirtti.

Bayraktar, "İnşallah yakın zamanda ümit ederim yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşırız" dedi.

Bayraktar bu müjdenin Karadeniz'den gelebileceğini de sözlerine ekledi.

"SAKARYA GAZ SAHASI'NDA, ÜRETİMİ 4 KATINA ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Bakan Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde de bazı açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Bakan Bayraktar, Gabar'da çıkarılan petrole değinirken, Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi 2028 yılında 4 katına çıkarmak için çalıştıklarını belirtti.

Bakan Bayraktar, "2017 yılında hayata geçirdiğimiz Milli Enerji ve Maden Politikası ile başta petrol ve doğal gaz olmak üzere, yer altı zenginliklerimizi ekonomimize kazandırmak adına çok önemli projeleri hayata geçirmeye başladık. En önemli ithalat kalemlerimiz olan petrol ve doğal gazı, kendi milli imkan ve kabiliyetlerimizle, kendi gemilerimizle, kendi ekipmanlarımızla, yetişmiş insan kaynağımızla arayacağız, varsa bulacağız ve üreteceğiz diyerek yola çıktık. Sektörümüz için kısa sayılabilecek bir süre içinde, bu konuda netice almaya başladık" dedi.

"2020 yılında yani pandeminin tam ortasında, kararlılıkla ve inançla yaptığımız çalışmaların sonucunda Karadeniz'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik" diyen Bayraktar "Bu aynı zamanda 2020 yılında dünyada offshore da yapılan en büyük gaz keşfi oldu. Doğal gazı rekor bir zamanda, üç yıldan kısa bir sürede denizin altından 170 kilometre mesafedeki karaya Filyos'a getirdik. Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazını, 2023 yılı Nisan ayında devreye aldık. Bugün, Sakarya Gaz Sahası'nda projenin 1'inci fazını tamamlamış durumdayız. Üretimimizi hızlı bir şekilde arttırmak 2026 yılında projenin 2'nci fazı ile üretimi iki katına, inşallah 2028 yılında 3'üncü faz ile de mevcut üretimi 4 katına çıkarmak için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"GABAR; PETROLDE ÜRETİM VE İSTİHDAM ÜSSÜ HALİNE GELDİ"



Bakan Bayraktar, "Milli Enerji ve Maden Politikamızın bir diğer önemli hedefi, gidilmedik aranmadık hiçbir yer kalmayacak hedefiydi. Bu strateji doğrultusunda Bir dönem adı terörle anılan Gabar'da 2021 yılında Türkiye'nin en büyük petrol keşfine imza attık. Bugün Gabar; ülkemizin petrolde adeta üretim ve istihdam üssü haline geldi. Özellikle bölgedeki gençlerimize yepyeni bir iş imkanı getiren Gabar Petrolü ile Şırnak, artık göç veren değil göç alan bir cazibe merkezine dönüşüyor. Terörsüz Türkiye idealimiz Gabar'da çok daha büyük bir anlam buluyor. Üretimimizi her geçen gün arttırıyor, yeni Gabarlar yeni keşifler için de 7/24 esaslı olarak çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

