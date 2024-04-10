Bakan Bayraktar: Gabar’da rekor kıracağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Erzincan Belediyesi’nde düzenlenen toplu bayramlaşma törenine katıldı.



Törende Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Vali Tarakçı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, il protokolü, askeri ve sivil erkan ile vatandaşlar yer aldı.



Bakan Bayraktar burada yaptığı konuşmada ilk olarak 13 Şubat günü İliç ilçesindeki altın madeni sahasında yaşanan toprak kayması olayına değinerek, “O gün bugündür Erzincan’dayım. İliç’teyim. Birçok kez Erzincan’a geldik. İliç’e gittik. İliç'te madenci kardeşlerimizi bulmak üzere devlet olarak ilk günden beri bütün imkanlarımızı seferber ettik. Oradaki aileler ile bir arada olduk. İnşallah bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile artık Erzincan bizim için müstesna yeri olan bir şehrimiz. Dolayısıyla dedik ki; Erzincan bayramın ilk günü, bayramlaşma için gelmemiz gereken yerlerden bir tanesi. Sabah Hatay’daydım. Oradan buraya geldim. Oradaki depremzede kardeşlerimizi de onlarla bayramlaştık. Şimdi de burada, sizlerle, değerli belediye başkanımızın ev sahipliğinde bu bayram merasiminde bir aradayız. İnşallah buradan biraz sonra sizlerden müsaade isteyeceğiz ve İliç’e hareket edeceğiz. Orada kardeşlerimizle bayramlaşacağız. Aynı zamanda çalışmaları yerinde takip edeceğiz.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ PETROLÜNÜ ÜRETİYORUZ”



Yarın Şırnak’a geçmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Bayraktar şunları söyledi:



“Türkiye’nin petrolde ve doğal gazda dışa bağımlılığını bitirmek için Karadeniz’de denizin ortasında, Sakarya gaz sahasında, Türkiye bugün kendi doğal gazını üreten bir ülke oldu. Bir dönem adı terörle anılan ve ‘girilemez’ denilen Gabar’da çok şükür bugün artık orası petrolle anılıyor. Artık orası çok daha güvenli ve biz orada Türkiye’nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. İnşallah yarın üretimde bir rekor kıracağız. Bunu da inşallah orada bütün milletimizle paylaşmış oluruz. Dolayısıyla Türkiye yeniliklerle yoluna kararlılıkla devam ediyor.”



Konuşmasının ardından Bakan Bayraktar, 13 Şubat'ta yaşanan maden kazasında alan incelemesi yapmak ve toprak altında kalan işçilerin aileleri ile bir araya gelmek için İliç ilçesine geçti.