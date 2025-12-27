Bakan Bayraktar Hatay'da konuştu. "Bunun altından ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti kalkabilirdi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ildeki çalışmalara ilişkin, "Bu büyük asrın inşasını ancak terörden Gabar'ı kurtarıp dağların altından o zenginlikleri, petrolü 80 bin varili çıkarabilecek bir iktidar, bir hükümet ve AK Parti yapardı, Cumhur İttifakı yapardı." dedi.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde, doğduğu topraklarda Hataylılarla bir araya gelmenin memnuniyetini yaşadığını söyledi.

Bugünü "özel bir gün" diye tanımlayan Bayraktar, asrın inşasının final günlerinden birine şahitlik ettiklerini vurguladı.

Bayraktar, deprem bölgesinde 455 bininci konuta ulaştıklarını belirterek, "Allah'a hamdolsun çok kısa, dünyada rekor sayılabilecek bir süre içerisinde millet olarak bir arada güçlü devlet, liderlik ve Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde bu eserleri inşa ediyoruz. Hatay bugün bambaşka güzel." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çok büyük felaket yaşandığını anımsatan Bayraktar, "Dünyada 100 ülkeden daha büyük bir alanı kapsayan bir alanda, 11 ili etkileyen bir felaket yaşadık. Bunun altından ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletiyle bir araya gelerek kalkabilirdi. Bunun altından ancak Karadeniz'in derinliklerinde, karadan 170 kilometre mesafede, deniz derinliğinin 2 bin 100 metre olduğu lokasyonda sondaj yapıp, oradan gazı çıkarıp bugün evlerimize getiren bir iktidar ancak bunu başarabilirdi. Bu büyük asrın inşasını ancak terörden Gabar'ı kurtarıp dağların altından o zenginlikleri, petrolü 80 bin varili çıkarabilecek bir iktidar, bir hükümet ve AK Parti yapardı, Cumhur İttifakı yapardı. Onun için 2023'ten itibaren Cumhurbaşkanı'mız her gün, her Kabine toplantısında bize şu talimat verdi: 'Biz deprem bölgemizi ayağa kaldıracağız. Başka önceliğimiz yok. En önemli önceliğimiz bu' dedi. Allah'a hamdolsun büyük bir gayretle, inançla bu şehirler tekrar inşa oldu."

"MİLLETİMİZ DEVLETİYLE BİR OLDU, BİRLİK OLDU"

Bayraktar, depremlerde yakınlarını kaybeden Hataylıların sabırla, ısrarla, inançla arkalarında durduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bütün milletimiz devletiyle bir oldu, birlik oldu ve biz çok kısa bir süre içerisinde bu günlere gelebildik. İnşallah Hatay, bundan sonra çok daha ileri gidecek. Bizler burada bu inşa ve ihyanın yanına istihdamı, yeni yatırımları getirerek İnşallah Hatay'ı çok daha güzel bir yere hep birlikte götüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bütün milletimiz ve Hataylılar adına şükranlarımı arz ediyorum. Onun göstermiş olduğu çaba, gayret ve onun liderliği sayesinde bugün bunları başardık."