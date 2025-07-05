Bakan Bayraktar: 16 milyon hane artık kendi doğal gazımızla ısınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya'da katıldığı programlarda Türkiye'nin enerji alanındaki hedeflerini ve gelinen noktayı paylaştı.



Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığı azaltarak ekonomik kırılganlıkları ortadan kaldırmayı ve tam bağımsız bir enerji altyapısı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Bakan Alparslan Bayraktar, "Önümüzde iki tane çözüm var. Bir tanesi Türkiye'nin, Sakarya'da olduğu gibi çok katma değerli bir sanayiye sahip olması lazım. Türkiye'nin sanayisini katma değerli hale getirmemiz, ihracatımızı bu hale getirmemiz lazım. İkinci yapmamız gereken şey dışarıya ödediğimiz enerji ithalatını düşürmemiz lazım. İthalat kalemimizi azaltmamız lazım. Türkiye'de bizim her gün otuz 32 milyon araca yakıt bulmamız lazım. Türkiye'de bizim 42 milyon haneye elektrik getirmemiz lazım. 21,8 milyon eve doğal gaz götürmemiz lazım. Dolayısıyla ihtiyaçlarımız artmaya devam ediyor. Bu anlamda bu artan talebi dışarıdan ithal yoluyla karşılamak bizim şu anda en önemli ekonomideki kırılganlıklarımızdan bir tanesi." diye konuştu.



"TÜRKİYE MUTLAKA PETROL VE DOĞAL GAZINI VARSA BULMALI"

Türkiye'nin, enerji ithalatını azaltmak ve döviz bağımlılığını kırmak için yerli ve yenilenebilir kaynaklara yöneldiğini aktaran Bayraktar, "2022'deki ithalat faturamız 96,5 milyar dolar. Yani bu inanılmaz bir rakam. 2024'de dünyadaki fiyatlarında gerilemesiyle 70 milyar dolarlara geldi. Ama Türkiye her yıl bu dövizi bulmak zorunda. Onun için biz diyoruz ki Türkiye mutlaka petrol ve doğal gazını varsa bulmalı, bulduğunu üretmeli ve bu anlamdaki dışa bağımlılığını azaltmalı. Mutlaka kendi yerli kaynaklarını, yenilenebilir kaynaklarını inşallah meclisteki kanunumuz yasalaşınca yerli kömürden elektrik üretimimiz biraz daha güçlü hale gelecek. Yerli kömürünü kullanan bir Türkiye, yenilenebilir kaynakları, özellikle güneşini, rüzgarını, hidrolik kaynaklarını, jeotermalini, biyokütlesini kullanan bir Türkiye olmak durumundayız. Dolayısıyla ithal ettiğimiz doğal gazla elektrik üretmek yerine bu kaynakları devreye almamız lazım. Kesintisiz bize temiz enerji verecek Türkiye'nin 70 yıllık rüyası Akkuyu Nükleer Santrali'ni devreye almaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.



"16 MİLYON HANE ARTIK KENDİ DOĞAL GAZIMIZLA ISINACAK"



Bakan Alparslan Bayraktar, "Sakarya adını verdiğimiz Sakarya gaz sahasında Türkiye bugün 4 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı üretiyor hamdolsun. Önümüzdeki yıl bunu 2 katına çıkaracağız. 2028 hedefimiz bunu 4 katına çıkarmak. 16 milyon hane artık Türkiye'de kendi doğal gazımızla ısınacak." ifadelerini kullandı.