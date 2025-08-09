Bakan Bayraktar'dan Suriye yorumu: Hibe değil ticaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber yayınına konuk oldi.



1-2 hafta içinde dikey sondaj çalışamasının başlayacağını ifade eden Bayraktar, "Diyarbakır'ın kaya petrolü pontsaiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz. Toplamda 6 milyar varillik bir rezerv olacağını düşünoyuruz. 420 milyar dolarlık potansiyel rezervden bahsediyoruz" dedi.



"5 MİLYON HANENİN İHTİYACI"

Suriye'ye doğal gaz sevkiyatının hibe değil ticaret olduğunu da belirten Bakan Bayraktar, boru hattıyla Suriye'de yaklaşık 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

