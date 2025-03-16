Bakan Bayraktar: TTK'ya yeni bir istihdam programı üzerinde çalışıyoruz

Zonguldak Polisevi'nde düzenlenen iftar programında enerji çalışanlarıyla bir araya gelen Bayraktar, Zonguldak'ın 150 yıldır taş kömürüyle enerjinin başkenti olduğunu söyledi.



Bayraktar, şimdi Filyos'un, Karadeniz gazıyla, doğalgazla kendileri için en önemli yer olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının önemli kısmı artık kendi gazımızdan karşılıyor ve Filyos'a götürüyoruz. Dolayısıyla Zonguldak bizim için çok daha ayrı, çok daha başka. Onun için buraya gelmek bizim için bir görev, bizim için büyük mutluluk." diye konuştu.



Bakan Bayraktar, 85 milyon insana, Türk milletine hizmet etmek için 7/24 çalışan ekip olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Bugün madeninden elektriğe, üretiminden iletimine, iletiminden dağıtımına, doğalgazın iletiminden dağıtımına kadar bütün alanlarda bizler varız. Petrol üretiminde, akaryakıt dağıtımında dolayısıyla büyük hizmet camiasıyız. Biz bunu yaparken elbette zaman zaman insanlar bunu anlamıyorlar, görmüyorlar. Maalesef enerjinin böyle nankör tarafı var. Enerji ne zaman yok? Herkes o zaman farkına varıyor."

TTK'YA YENİ İSTİHDAM



Bayraktar, Türkiye Yüzyılı'nda enerjide bağımsız olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bunun en önemli adımlarını Zonguldak'ta atıyoruz. Türkiye yerli kömürünü, kendi kömürünü ne kadar üretirse ne kadar kullanırsa o kadar ithalatını düşürecek, o kadar dışa bağımlılığını azaltacak. TTK bizim her zaman göz bebeği kurumumuz. 2023 yılında 2 bin personel alımı yapmıştık. Yeni bir istihdam programı üzerinde çalışıyoruz. İnşallah Zonguldak'ımıza, TTK'ye yeni bir istihdam programını Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklayacaktır. Şimdiden buradan hayırlı olmasını diliyorum."



Bayraktar, enerjide bağımsızlığın yolunun kömürün yanında kendi doğalgazımızı, petrolümüzü üretmekten geçtiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yenilenebilir kaynaklarımızı en güçlü şekilde ekonomimize kazandırmaktan geçiyoruz. Biz bütün bunları yaparken 150 bin kişilik madencilerimizle, çalışanlarımızla diğer bütün sektörlerdeki on binlerce çalışanımızla bu gayretin içerisindeyiz."

"3 MİLYON HANE YERLİ GAZI KULLANIYOR"



İşlerinin gayret etmek olduğunu aktaran Bayraktar, "Karadeniz'in 2 bin 100 metre deniz derinliğinden buraya Filyos'a 170 kilometre mesafeden kendi gazımızı getiriyoruz ve 3 milyon hanede bu gazı kullanılabilir hale geldi. Gabar'da 78 bin varil petrol üretiyoruz. Bu hafta Amerika'da çok önemli bir anlaşma imzaladık." ifadelerini kullandı.



Programa, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Saffet Bozkurt ve Muammer Avcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan'ın yanı sıra kurum müdürleri, enerji çalışanları ve sektör temsilcileri katıldı.