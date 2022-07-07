Bakan Bilgin: Zamlı memur maaşları hesaplara yatırılıyor

Haberler - ntv.com.tr 07.07.2022 - 23:01
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, zamlı memur maaşlarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Bakan Bilgin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız yüzde 41,7’lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor.Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.
Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41.7’lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) July 7, 2022
Hayırlı olsun. pic.twitter.com/21l8XbSfEP