Bakan Bilgin: Zamlı memur maaşları hesaplara yatırılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, zamlı memur maaşlarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Bilgin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız yüzde 41,7’lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor.Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.