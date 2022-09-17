Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında ziyaret ettiği Kırşehir'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve sözleşmeli personelin kadroya alınmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Bilgin, EYT düzenlemesi hakkında, "Aralık ayında Meclis'te olacak. Bu tür düzenlemelerin teknik çalışmalarını biz yaparız, nihai kararı TBMM verir. Çünkü TBMM'nin iradesi kanun yaparak, uygulamaları denetleyerek tecelli eder. Demokratik sistemin esasında Meclis vardır. Meclis, yasaları yaparak, yasa yapma gücünü, iradesini ortaya koyarak, bizim hazırlık yaptığımız teknik çalışmaları yasaya dönüştürerek milletin sorunlarını çözüyor. EYT de bunlardan biri." diye konuştu.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO

Bakan Bilgin, "Sözleşmeli personele kadro verilmesiyle ilgili son durum nedir?" sorusu üzerine ise, "O çalışmamız bitti diyebilirim. Üzerinde son bir çalışma yapıp, Bakanlar Kurulunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızla paylaştıktan sonra tahmin ediyorum kısa süre içerisinde uygulamaya geçireceğiz." ifadelerini kullandı.