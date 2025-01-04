Bakan Bolat: Yoğun bir şekilde geri dönüşler var

Hatay'da Cilvegözü ve Zeytindalı gümrük kapılarında incelemelerde bulundu ardından Yayladağı Gümrük Kapısı'na geçti.



"YAYLADAĞI DA SURİYE'YE AÇILAN ÜÇÜNCÜ TİCARET KAPIMIZ OLACAKTIR"



Yayladağı'ndan da yoğun dönüşlerin olduğunu belirten Bakan Bolat, "Yayladağı Gümrük Kapısı'nın onarılması ve genişletilmesiyle çalışmalar projelendirilmişti. 8 Aralık'tan sonra çok hızla onarım ve bakım çalışmasıyla çalışır hale getirildi. Öncelikle olarak yolcu girişine açıldı. Artık buradan yoğun bir şekilde geri dönüşler var." ifadesini kullandı.



Bir an önce gümrük tesislerini daha iyi hale getirip ticari geçişlere açmak istediklerini belirten Bolat, önümüzdeki süreçte ticari mal geçişlerinin hızlı bir şekilde başlayacağını belirtti.



YAYLADAĞI GÜMRÜK KAPISININ MODERNİZE EDİLMESİ GEREK



Bunun için Yayladağı Gümrük Kapısı'nın modernize edilmesi ve genişletilmesi gerektiğini bemirten Bolat, "Altyapı ve inşaat çalışmalarını bitirdikten sonra hızlı bir şekilde Yayladağı da Suriye'ye açılan üçüncü ticareti kapımız açık olacaktır. Önümüzdeki günlerde Yayladağı Sınır Kapısı'nda çok haraketlilik olacaktır. Türkiye ile Suriye arasına Bayırbucak Türkmenleri, Türkmendağı daha aşağıda Lazkiye'ye, Tartus'a ulaşan çok önemli ulaşım ağı haline gelecektir. Suriye'nin yeniden imarı, yatırımlarla ve karşılıklı ticaretin çok daha yüksek rakamlara ulaşması ve Suriye ekonomisinin güçlenmesi, gelişmesiyle beraber Türkiye ile Suriye ekonomik alanda çok daha iyi iş birliği yapacaktır." diye konuştu.