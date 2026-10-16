Bakan Bolat'tan AB'ye çağrı: Türkiye 'Made in Europe' planının dışında kalmamalı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat , Avrupa Birliği 'nin (AB) kendi sanayisini desteklemek amacıyla hazırladığı 'Made in Europe' (Avrupa'da Üretilmiştir) planına Türkiye 'nin de dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

AFP'ye konuşan Bolat, Türkiye'nin kapsam dışında bırakılmasının hem Türk hem de Avrupa ekonomisine zarar verebileceği uyarısında bulundu.

AB, mart ayında otomotiv ve temiz enerji başta olmak üzere stratejik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin kamu desteklerinden yararlanabilmesi için Avrupa'da üretilen ürünleri tercih etmesini zorunlu kılmaya yönelik planlarını açıklamıştı.

Brüksel'de AB yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştiren Bakan Bolat, Türkiye'nin söz konusu düzenlemede eşit ortak olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bolat, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye, 'Avrupa ile birlikte üretim' anlayışı çerçevesinde en başından itibaren eşit bir ortak olarak kabul edilmelidir" dedi.

Avrupa'nın üretim, yatırım, istihdam ve ihracat alanlarındaki çıkarlarının korunması gerektiğini belirten Bolat, Türkiye'nin ekonomik çıkarlarının da zarar görmemesi gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN PLANA DAHİL EDİLMESİ GÜNDEMDE

AB, serbest ticaret anlaşmaları, gümrük birlikleri veya kamu alımları anlaşmaları aracılığıyla Birlikle bağlantılı ülkelerde üretilen ürünlerin de plan kapsamına alınıp alınmayacağını değerlendiriyor.

Fransa, özellikle yeşil teknoloji gibi stratejik sektörlerde kamu kaynaklarının AB sanayisini desteklemek amacıyla kullanılmasını savunurken, Almanya ve bazı diğer üye ülkeler bu yaklaşım konusunda farklı görüşler taşıyor.

TÜRKİYE-AB TİCARETİNDE OTOMOTİVİN PAYI 55 MİLYAR AVRO

Türkiye ile AB arasında 1995 yılından bu yana gümrük birliği bulunuyor. İki taraf arasındaki yıllık mal ticareti 205 milyar avroya ulaşırken, Bakan Bolat'ın verdiği bilgilere göre bunun 55 milyar avroluk bölümünü otomotiv sektörü oluşturuyor.

Türkiye ile Avrupa arasındaki güçlü üretim ve ticaret bağlarına dikkat çeken Bolat, Avrupalı otomobil üreticilerinin 1971 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

Bolat, Türkiye'deki otomotiv üretiminin yaklaşık yüzde 75'inin Avrupalı şirketlere ait olduğunu belirtti. Ayrıca Türkiye'de faaliyet gösteren ve Türkiye'ye araç ihraç eden Avrupalı otomotiv şirketlerinin Avrupa'da yaklaşık 250 bin kişiye istihdam sağladığını ifade etti.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE TEDARİK ZİNCİRİ UYARISI

'Made in Europe' planının Türkiye'yi dışarıda bırakması halinde 30 yıllık gümrük birliğinin ve iki taraf arasındaki güçlü tedarik zinciri ilişkilerinin olumsuz etkilenebileceğini söyleyen Bolat, ekonomik entegrasyonun korunması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin bu yıl kamu alımlarına ilişkin yeni düzenlemeler kabul ettiğini de belirten Bolat, bu değişikliklerle Türk ve Avrupalı tedarikçilerin kamu ihalelerine eşit koşullarda katılabildiğini ve katılmaya devam edebileceğini söyledi.