Bakan Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması: Üye ülkelere gönderildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk vatandaşlarına Schengen vizesinde kolaylık sağlayacak karara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Son yıllarda Schengen vizesinin alımında uzun randevu süreleri, çok kısa süreli vize verilmesi ya da vize taleplerini reddedilmesi gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalındığını kaydeden Bolat, bu sıkıntıları AB nezdinde her platformda, AB Komisyonu'nda, AB Konseyi'nde, Brüksel'de ve üye ülkelerle gerçekleştirdikleri ikili görüşmelerde sürekli dile getirdiklerini bildirdi.



Bolat, göreve geldikleri Haziran 2023'ten bu yana da AB Komisyonu ile pozitif bir gündemle ilerlediklerini ifade ederek, yüksek düzeyli ticaret diyaloğunun başlatıldığını, Brüksel'de ve Ankara'da önemli toplantılar yaptıklarını, aradaki engelleri ortadan kaldırmaya başladıklarını anlattı.



AB yetkililerine ve üye ülkelere her zaman "Vize serbestliği uluslararası anlaşmalar gereği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hakkıdır" dediklerini aktaran Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İkinci olarak da vize engelinin kaldırılması sürecini beklerken, Türk vatandaşlarının AB Birliği ülkelerine turizm, ticaret, ulaştırma ve eğitim amaçlı seyahatlerinde vize kolaylığı sağlanması lazım, uzun randevu süreleri kısaltılmalı' dedik. 'Türkiye'deki AB ülkelerinin elçilik ve konsolosluklarında insan kaynağının ve donanımların artırılması, tesislerin büyütülmesi, bilgisayar sisteminin yenilenmesi ve geliştirilmesi gerekir, bu konuda her zaman iş birliğine hazırız' dedik."



Bolat, bu süreçte AB yetkililerinin kendilerine her zaman "Çin'den sonra dünyada en çok Schengen vizesi verilen ülke Türkiye vatandaşları. 1 milyonun üzerinde yılda vize veriyoruz ve vize ret oranı da ortalama yüzde 15." dediğini anımsattı.



BELGE HAZIRLANDI

Ticaret Bakanı Bolat, öğrencilerin, akademisyenlerin, iş insanlarının, yöneticilerin, mühendislerin, teknisyenlerin ve nakliyecilerin vize ihtiyacında acil kolaylık sağlanması talebini her zaman ilettiklerini belirterek, en son Ankara'da 1 Temmuz'da düzenlenen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı'nda ciddi görüşmeler yaptıklarını söyledi.



Yetkililerin kendilerine, "AB Komisyonu olarak yeni bir kolaylaştırma, vize hızlandırma süreci hazırladık. Çok yakında bu çıkacak." dediğini hatırlatan Bolat, şu ifadeleri kullandı:



"Memnuniyetle görüyoruz ki AB Komisyonu dün itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Schengen vizesinde kolaylaştırma ve hızlandırma konulu yeni bir belge hazırlamış ve bunu üye ülkelere göndermiş durumda. Bu da şunu öngörüyor; özellikle daha önce vize almış, düzenli bir şekilde seyahatini yapmış ve Türkiye'ye geri dönmüş vatandaşlarımız açısından, herhangi bir göç ve güvenlik riski oluşturmadığından hareketle, ilk defa vize almışlara ikinci başvurularında önce 6 aya kadar, sonra 1 yıla kadar, sonra 2 yıla kadar, sonra 3 yıla ve 5 yıla kadar uzun süreli ve çok girişli vize verilmesi imkanı uygulanacak. Bu, vatandaşlarımızın turizm, iş, ticaret, yatırım, eğitim, akademi ve STK buluşmaları açısından önemli ve güzel bir gelişme."



ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK



Bakan Bolat, bundan sonraki süreçte ilk kez vize alacaklara yönelik de çalışma yapacaklarını ve taleplerde bulunacaklarını belirterek, "(Önümüzdeki dönemde) İlk defa başvuru yapacak olanlar için de kolaylaştırma ve hızlandırma süreci başarılacaktır. Buna inanıyorum. Yeter ki bu düzenlemelere riayet edelim." diye konuştu.



Bu kapsamda Türkiye ile AB arasında pozitif görüşmelerin devam edeceğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:



"Gümrük Birliğini genişletme ve artık modernize edip hizmetler sektörüne ve e-ticarete genişletme konusunda müzakerelerin açılmasını da bekliyoruz. Bu konuda AB Komisyonu zaten tavsiye kararını yaptı. Olay şu anda Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'nde. Oradan bir onay verildiği andan itibaren biz Türkiye tarafı olarak zaten müzakerelere hazırız. AB Komisyonu da hazır."

GEÇERLİ OLAN ÜLKELER



Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovak, Finlandiya ve İsveç'te geçerli olacak.