Bakan Bozdağ açıkladı: 13 bin personel alınacak

SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022 yılında 12 bin 933 personel alınacağını açıkladı.

Haberler - NTV Haber 04.02.2022 - 15:03 | Son Güncelleme : 04.02.2022 - 15:51

Bakan Bozdağ açıkladı: 13 bin personel alınacak

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Son dakika haberi! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de Bakanlıkça 12 bin 933 personel alımı yapılacağını bildirdi.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerine yer verdi.

Bozdağ'ın paylaşımına göre, Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 sözleşmeli personel alınacak.

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