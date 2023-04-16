Bakan Bozdağ duyurdu: Adalet Bakanlığı'na 22 bin yeni personel alımı yapılacak! Başvuru süreci ne zaman başlayacak?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı Bakanlığa ve CTE'ye 22 bin 120 personel alınacağını bildirdi.



ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?



Adalet Bakanı Bozdağ, yakın zamanda alınacak personelin mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartlarının Bakanlıkça ilan edileceğini söyledi.



Buna göre; Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için tarihlerin nisan ayı içerisinde belli olması ve başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

ALIMI YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU



Bakan Bozdağ daha önce yaptığı açıklamada;



"Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

