Bakan Bozdağ duyurdu: Adalet Bakanlığı'na 22 bin yeni personel alımı yapılacak! Başvuru süreci ne zaman başlayacak?

Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek personel sayısında artış kararı alındı. Adalet Bakanı Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını, önümüzdeki hafta ilanların yayımlanacağını bildirdi.

Bakan Bozdağ duyurdu: Adalet Bakanlığı'na 22 bin yeni personel alımı yapılacak! Başvuru süreci ne zaman başlayacak?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı Bakanlığa ve CTE'ye 22 bin 120 personel alınacağını bildirdi.

ADALET BAKANLIĞI NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Bozdağ, yakın zamanda alınacak personelin mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartlarının Bakanlıkça ilan edileceğini söyledi.

Buna göre; personel alımı başvuruları için tarihlerin nisan ayı içerisinde belli olması ve kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

Bakan Bozdağ duyurdu: Adalet Bakanlığı'na 22 bin yeni personel alımı yapılacak! Başvuru süreci ne zaman başlayacak? - 1

ALIMI YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU

Bakan Bozdağ daha önce yaptığı açıklamada; 

"Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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