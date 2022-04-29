Bakan Bozdağ'dan Almanya'ya tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gezi Parkı davasına ilişkin mahkeme kararının ardından Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması ile ilgili açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Bozdağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda yaşanan bu gelişmeye sert tepki gösterdi.



''HADDİNİ AŞAN ALMANYA'YI KINIYORUM''

Bakan Bozdağ, mesajında şu ifadelere yer verdi:



''Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı da tam bağımsızdır. Türk hakimleri;Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdan kanaatlerine göre hüküm verirler. Haddini aşan Almanya’yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum.

''ALMANYA TÜRKİYE'YE DEĞİL KENDİNE BAKSIN''

Kraichtal ve Backnang yangınını,Solingen Faciası,Ludwigshafen Yangını,Hanau'da ırkçı terör saldırısı ve NSU Davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya’nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünya şahittir. Almanya Türkiye’ye değil kendine baksın.

''TÜRKİYE'NİN İÇİŞLERİNE AÇIK BİR MÜDAHALE GİRİŞİMİ''



Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir.''