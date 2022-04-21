Bakan Bozdağ'dan, Bursa ve İstanbul'daki bombalı saldırılara ilişkin açıklama

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hem Bursa'da cezaevi aracına yönelik bombalı saldırı hem de Cemal Kaşıkçı cinayeti dava sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

''TÜRK MAHKEMESİNİN SON SÖZÜ SÖYLEME HAKKI ORTADAN KALKMIYOR''

Bozdağ, Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devri ile ilgili ''Bu nakil Türk mahkemelerinin son sözü söyleme hakkını ortadan kaldırmıyor. Dosya açık sadece yargılama durmuş olacak'' dedi.

''SALDIRILARIN TERÖR SALDIRISI OLDUĞU BİR GERÇEK''

Bakan Bozdağ, Bursa'da cezaevi aracına yönelik düzenlenen bir infaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırı ile İstanbul Gaziosmanpaşa'da, ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı binanın yanındaki patlamayla ilgili ise şöyle konuştu:

''(Bursa'daki saldırı) Yaralılarımızın durumu iyi. İnfaz koruma memurları çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Faille ilgili güvenlik güçleri yakın takipte, İz sürmeye devam ediyor. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. Çalışma hızlı şekilde devam ediyor.

(İstanbul'daki saldırı) Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen saldırı ile Bursa’da yaşanan saldırıların eş zamanlı ve kullanılanlar aynı. Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek.''