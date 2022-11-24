Bakan Bozdağ'dan Düzce Adliyesi'ndeki hasara ilişkin açıklama

Düzce'de dün saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının etkisiyle Düzce'deki adliye binasında da hasar oluştu.

BAKAN BOZDAĞ AÇIKLADI

Hasar tespit çalışmalarının devam ederken Adalet Bakanı adliye binasındaki hasara ilişkin açıklama yaptı.

Dış cephedeki tahribat dışında içeride herhangi bir sorun olmadığını dile getiren Bakan Bozdağ, "Binanın ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını gördük" dedi.

Bakan Bozdağ, adliyenin pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren normal faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.