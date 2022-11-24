Bakan Bozdağ'dan Düzce Adliyesi'ndeki hasara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde hasar gören adliye binasının ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi. Öte yandan Bakan Bozdağ, adliyenin pazartesi gününden itibaren faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.

Bakan Bozdağ'dan Düzce Adliyesi'ndeki hasara ilişkin açıklama

'de dün saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Sarsıntının etkisiyle Düzce'deki adliye binasında da hasar oluştu.

Bakan Bozdağ'dan Düzce Adliyesi'ndeki hasara ilişkin açıklama - 1

BAKAN BOZDAĞ AÇIKLADI

Hasar tespit çalışmalarının devam ederken Adalet Bakanı adliye binasındaki hasara ilişkin açıklama yaptı.

Dış cephedeki tahribat dışında içeride herhangi bir sorun olmadığını dile getiren Bakan Bozdağ, "Binanın ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını gördük" dedi.

Bakan Bozdağ'dan Düzce Adliyesi'ndeki hasara ilişkin açıklama - 2

Bakan Bozdağ, adliyenin pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren normal faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...