Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu kararına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasına ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ, ''İstinaf yolu açıktır. İmamoğlu hakkında kesinleşmiş ne hapis ne de siyasi yasak var. Algı oluşturmak doğru değil'' dedi.

Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu kararına ilişkin açıklama

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası

Adalet Bakanı , ''Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı''na katıldı.

Bakan Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı 'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını değerlendirdi.

''KESİNLEŞMİŞ KARAR YOK''

Kararın henüz kesinleşmediğini, itiraz yolunun açık olduğunu belirten Bozdağ, "'Verilen ilk derece mahkeme kararıdır. Kesinleşmiş mahkeme kararı ortada yoktur. Bu karara kanun yolunda istinaf yolu açıktır. Sayın İmamoğlu hakkında verilmiş kesinleşmiş ne hapis ne de siyasi yasak vardır. Algı oluşturmak doğru değildir'' diye konuştu.

''Adalet Bakanlığı olarak bizim bulunduğumuz yer olarak görülen davalara herhangi bir şekilde müdahil olmamız söz konusu olamaz'' diyen Bekir Bozdağ, ''’de maalesef Türkiye’de siyasi taraftarlıktan kaynaklı yapılan değerlendirmeler hukuka ve yargıya adalete büyük zarar vermektedir'' ifadelerini kullandı.

6 YAŞINDAKİ GELİN REZALETİ

Bozdağ'ın gündeminde 6 yaşındaki kız çocuğunun evlilik kisvesi altında yıllarca cinsel istismara maruz kalması konusu da vardı.

Bakan Bozdağ, bu konuda şunları söyledi:

''Hem kadınların hem erkeklerin hem çocukların cinsel istismara uğraması bizim ceza kanunumuzda suç olduğu gibi ahlakımız bakımında da kabul edilemez iğrenç suçlardan biri. Çocuklarımızın örselenmemesi için her türlü tedbiri en üst düzeyde alıp uygulamak hepimizin görevidir.

''ÇOCUKLARI KORUMAK YARGI HASSASİYETİDİR''

Son günlerde yaşanan hadise nedeniyle hepimizin vicdanı sızladı. Bütün vatandaşlarımız emin olsun. Hukuk işliyor, yargılama sürüyor. Bunu ortaya çıkaran yargımızdır. Yargımızın kararını herkesin beklemesinde fayda var. Eninde sonunda hak adalet yerini bulacak. Çocukları korumak yargı hassasiyetidir.''

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