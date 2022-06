Bakan Bozdağ'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yargı muhabirlerinin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"33 TERÖRİST HALA İADE EDİLMEDİ"

NATO üyeliği için başvuru yapan İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine yönelik tutumunun sorulması üzerine Bakan Bozdağ, Türkiye'nin bu iki ülkeden 33 FETÖ ve PKK mensubunun iadesini istediğini ancak taleplerine olumlu yanıt alınmadığını hatırlattı.



Bozdağ, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e hakaretlerde bulunulduğunu, PKK ve FETÖ'nün eylemler yaptığını, İsveç resmi makamlarının bazı terör örgütü üyeleriyle resmi dairelerde görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

''TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KULUÇKA YUVASI DURUMUNDALAR''

"Terör örgütlerini koruyan, kollayan adeta bir kuluçka yuvası durumundalar" diyen Bozdağ, iki ülkeden Türkiye'ye ihanet eden, düşmanlık yapan terör örgütlerine desteklerini kesmelerinin ve bunu da resmiyete dökmelerinin açık şekilde istendiğini dile getirdi.

Bozdağ, şöyle devam etti:



"Hukuki anlamda maalesef ne Finlandiya'yla ne İsveç'le bugüne kadar herhangi bir yardımlaşmamız, dayanışmamız olmadı. Hiçbir talebimize olumlu cevap vermediler. Vereceklerini de şu an görünür gerçeklik göstermiyor. Geçen görüştüler, İbrahim Kalın başkanlığında... Silahları gösterdiklerinde, İsveç yapımı silahları, inanmıyorlar. 'Kim getirdi bunları?...' Ya bu silahların hepsi üzerindeki yazılar, markalar, işaretlerin hepsi orijinal İsveç malı. Buna rağmen kabul etmiyor. Yani bu FETÖ'cü pilotlardan bomba atan parmak izi var, görüntüsü var hatırlarsanız, o da kabul etmedi, 'Ben bombalamadım' dedi. Şimdi fotoğrafın ortada, parmak izin ortada. Her şey ortada. Yani bunlarınki de biraz ona benziyor. Yani kabul etmiyor. 'O zaman inceleyelim...' Buyurun inceleyin. İncelediğinde de muhtemelen gene kabul etmeyecekler. Çünkü kabul ettiği zaman da ayrı sonuçları olacak. Silah, para, eğitim resmi yerlerde kabul, yani meşruiyet veriyorlar onlara ve her türlü desteği sonuna kadar veriyorlar."