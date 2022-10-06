Bakan Çavuşoğlu bir dizi büyükelçi ataması gerçekleştirdi: İsrail'e 4 yıl sonra atanan Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar kimdir?

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği görevi Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'a verildi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bazı büyükelçilerin yeni görev yerleri belli oldu.



Buna göre, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne, 2010-2014'te Kudüs Başkonsolosluğu'nu ve Ocak 2017-Mayıs 2021 tarihlerinde Yeni Delhi Büyükelçiliği'ni üstlenen Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'ın görevlendirilmesine karar verildi.



ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?



TED Ankara Koleji'ni bitirip ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu.

Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girdi. Çeşitli dış görevlerde bulundu.



Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.



2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olup, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı.



2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürü. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi oldu.



2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar.

DİĞER BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, NATO Daimi Temsilcisi ise Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü oldu.



Londra Büyükelçiliği'ne Bakan Çavuşoğlu'nun Özel Müşaviri Büyükelçi Koray Ertaş; Atina Büyükelçiliği'ne İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes; Lahey Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Selçuk Ünal; Dakar Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Batı ve Orta Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Nur Sağman getirildi.



Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Büyükelçi Murat Karagöz'ün, Amman Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Ozan'ın, Vatikan Büyükelçiliği'ne de Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş'ın görevlendirilmesine karar verildi.



Podgoritsa Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan, Kanberra Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Gezer, Cibuti Büyükelçiliği'ne İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Cenk Uraz görevlendirildi.



Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri ise şöyle:



Luanda Büyükelçiliği'ne Ufuk Ekici,

Gaboron Büyükelçiliği'ne Ahmet İdem Akay,

Cakarta Büyükelçiliği'ne Talip Küçükcan,

Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Metin Feyzioğlu,

Brazavil Büyükelçiliği'ne Mehmet Raif Karaca,

Priştine Büyükelçiliği'ne Sabri Tunç Angılı,

Abidjan Büyükelçiliği'ne Deniz Erdoğan Barım, Kigali Büyükelçiliği'ne Aslan Alper Yüksel,

Mogadişu Büyükelçiliği'ne İbrahim Mete Yağlı,

Duşanbe Büyükelçiliği'ne Umut Acar,

Kampala Büyükelçiliği'ne Fatih Ak,

Avrupa Konseyi Daimi Temsilciğine Nurdan Bayraktar Golder,

Akra Büyükelçiliğine Hüseyin Güngör,

Buenos Aires Büyükelçiliğine Ömür Budak,

Ottava Büyükelçiliğine Esra Demir,

Vilnius Büyükelçiliğine Görkem Barış Tantekin,

Lima Büyükelçiliğine Serra Kaleli,

Oslo Büyükelçiliği'ne Gülin Dinç,

Addis Ababa Büyükelçiliği'ne Berk Baran,

Valetta Büyükelçiliği'ne Erdeniz Şen,

Lüksemburg Büyükelçiliği'ne Engin Yürür,

Nur Sultan Büyükelçiliği'ne Mustafa Kapucu,

Brezilya Büyükelçiliği'ne Halil İbrahim Akça,

Muskat Büyükelçiliği'ne Muhammet Hekimoğlu,

Tahran Büyükelçiliği'ne Hicabi Kırlangıç,

Bükreş Büyükelçiliği'ne Özgür Kıvanç Altan,

Kotonu Büyükelçiliği'ne Mesut Koç atandı.

