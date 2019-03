Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, selamını getirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde de Gündoğmuş'tan rekor oy beklediğini söyledi.



Belediye başkanlığının hizmet makamı olduğunu ve bu makamda hizmet etmek için birçok kişinin aday olabileceğine işaret eden Çavuşoğlu, aday gösterilmediği için trenden inenleri bir daha trene almayacaklarını kaydetti.



Çavuşoğlu, Gündoğmuş'a verdikleri sözleri yerine getirmeye devam ettiklerini, hastane inşaatının bittiğini ve yakında açılacağını, ilçeye bağlanan yolların yenilenme çalışmalarının da seçimden sonra tamamlanacağını bildirdi.



"Biz, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında siyaset yapıyoruz. Şimdi de Cumhur İttifakı gereği Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin yanında siyaset yapıyoruz" diyen Çavuşoğlu, gittikleri her yerde Türk milletinin, mazlumların ve ümmetin sesi olduklarını unutmadıklarını kaydetti.



Arkalarında 82 milyon Türk milletinin olduğunu bildiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Yanımızda tüm mazlumların ve ümmetin duasını da hissediyoruz. O yüzden her yerde diklenmeden dik duruşumuzu göstereceğiz. İnşallah bu seçimde de halkımız bizi daha çok güçlendirecek ve daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.



Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı adaylarının halkın karşısına "Şunları yaptık, şunları da yapacağız" diye çıktığını, rakiplerin ise iftira attığını ve bol keseden vaatlerde bulunduğunu söyledi.



Diğer parti adaylarının hiçbir projeyi hayata geçirmedikleri gibi hamaset yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Sadece Gündoğmuş'ta değil, Türkiye'nin her yerinde böyleler. İzmir adayının 'İzmir için şunu yapacağız' diye bir projesi yok. Aydın, Muğla adayının yok. Bunların hizmet, proje diye bir derdi yok. Böyle bir dertleri yok, olmamıştır. Geçmişte, 2009-2014'de CHP bir hizmet yaptı mı? Bir çivi çaktı mı? Bir çeşme bile yaptırmadı. Bir insan beş senede bir çeşme yaptırmaz mı? Bunların vatana hizmet diye bir ideali yok. Bunlar, tek partili dönemden kalmış, milleti kendilerinin kölesi olarak görüyorlar. 'Ne yaparsak yapalım, bize oy vermek zorundalar' sendromundan daha kurtulamamışlar. Uyan uyan, artık tek partili dönem bitti."



"NEDEN BU KADAR KORKUYORSUNUZ?"



CHP, İYİ Parti ile Saadet Partisi'nin birleşerek Cumhur İttifakı'nın üstesinden gelemeyeceklerini ve seçimleri kaybedeceklerini anladıklarını belirten Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Denize düşen yılana sarılır misali FETÖ'ye sarıldılar. 'Yalan' desinler. O da yetmedi HDP'ye, o da yetmedi PKK'ya... Zaten HDP, PKK'nın izni olmadan şuradan şuraya bir adım atmaz. Meclisteki konuşmamda HDP'lilerin yüzüne bunu söyledim. 'Hayır bakan, biz PKK'dan izin almak zorunda değiliz' diyebildiler mi? Adım atamazlar. Şimdi CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisine soruyorum, neden bebeklerimizi, kadınlarımızı, gençlerimizi, güvenlik güçlerimizi şehit eden ve ülkemizi bölmeye çalışan bu teröristlerle kol kola kucak kucağa geziyorsunuz? Sebebini söyleyin. Kim zorladı, kim sizi bir araya getirdi teröristlerle? Neden kabul etmek zorunda kaldınız? PKK terör örgütü ile niye kol kola girdiniz? Bunun izahını yapmak zorundasınız. Bu millete hesap vermek zorundasınız. Hangi güç sizi bir araya getirdi? Kaç gündür HDP'nin eş başkanı 'CHP ve İYİ Parti adayları bizim oylarımızla seçildiğini bilecek, ona göre seçimden sonra bizim emrimizden çıkamayacaksınız' diyor. Buna niye cevap vermiyorsunuz. Kim sizin cevap vermenizi engelliyor. Neden bu kadar korkuyorsunuz. Neden çıkıp da 'Biz HDP ve PKK ile ittifak yapmak zorunda kaldık diyemiyorsunuz?"



"KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMDÜK"



Çavuşoğlu, "Zillet ittifakı" diye nitelediği Millet İttifakı'nın içerisinde HDP kontenjanından Antalya, Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, İstanbul, Bursa'dan belediye meclis üyesi adayları ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının bulunduğunu söyledi.



PKK'nın Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla'daki belediye meclis üyesi listelerine kendi adaylarını yerleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"PKK, Adıyaman'da Saadet Partisi içerisine kendi adamlarını yerleştirmiştir. Hepsi belli. Bunları söylerken, 'Seçim zamanında oy alalım' diye söylemiyoruz. Siz de çıkın 'Gerçek değil' deyin. Elimizde belgeler var. İşte Antalya'da bölücübaşı, bebek katili Öcalan'ın hapisten çıkması için sürekli kampanya yapan bir kişi. Antalya'yı böyle hainlere teslim edecek miyiz? Bunu neden yaptılar? Önce çukur kazdılar, sözde otonomi ilan ettiler. Kendilerine kantonlar, mahkemeler kurdular, Kürt kardeşlerimize zulüm etmeye başladılar. Kahraman polisimiz ve askerimiz orayı tertemiz yaptı. Orada durmadık, bu sefer dağlara çıktık. Dağlarda teröristleri inlerine gömdük. 'Sınır' diyerek durmadık. Afrin'de tüm YPG-PKK'lıları kazdıkları çukurlara gömdük. Aynı şekilde Kuzey Irak'ta."



"CUMHURBAŞKANIMIZI, CAMİLERİMİZİ, ECDADIMIZI HEDEF ALIYORLAR"



Yeni Zelanda'da bir teröristin cuma namazı sırasında 51 Müslümanı şehit ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, teröristin silahlarının üzerindeki yazıların tesadüfen yazılmış olmadığını belirtti.



Saldırının altında Müslüman ve İslam düşmanlığının yanında Türkiye düşmanlığının da olduğunu dile getiren Çavuşoğlu şöyle devam etti:



"Müslümanlığı hedef alırken Türkiye'yi, Türkiye'yi hedef alırken Osmanlı'yı, Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldılar. Yani Türk milletini hedef aldılar. Neden Türk milletini hedef aldılar? Evet, Müslüman düşmanlığı var. Ama sadece Müslüman ülke biz değiliz. Hemen Avustralya'nın yanında nüfusu bizden büyük olan Endonezya, Malezya var. Çünkü, o teröristte, onun arkasındaki zihniyette biliyor ki bugün bütün Müslümanların tek ümidi Türkiye'dir, Türk milletidir. Geçmişte olduğu gibi. Şimdi bazıları Osmanlı'yı kötülemeye çalışıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp sık sık Osmanlı'yı kötülemeye çalışıyor. Ecdadından utanan birisinin bu milleti geleceğe götürmesi mümkün mü? Ecdadımızla, Osmanlı ve Selçuklu ile gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı forsunda neden 16 yıldız var? Türk milletinin kurduğu Türk devletlerini simgeliyor. Bunlar ise geçmişiyle utanç duyuyor. Bu cani ile Avrupa'daki İslam düşmanları, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor. Bugün İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ile birleşmiştir. Sebebi de dünyadaki Müslümanların bir tek gür sesi var o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yine dünyada susmayan bir lider vardır o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. O sebeple Cumhurbaşkanımızı, camilerimizi, ecdadımızı hedef alıyorlar."