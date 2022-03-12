Bakan Çavuşoğlu Ermeni mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya geldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.03.2022 - 11:53 | Son Güncelleme : 12.03.2022 - 12:01

Bakan Çavuşoğlu Ermeni mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşme sonrası iki bakan açıklamalar da bulundu. 

İki ülkenin özel temsilcisinin iki defa bir araya geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi tam normalleştirmek için atılacak adımlar görüşüldü. Biz de üzerinden geçtik" dedi.

Çavuşoğlu, "Memnuniyetle söylemek isterim ki biz Kafkasya'da barış için çaba sarf ediyoruz. ile Ermenistan arasında atılan adımlardan Azerbaycan da memnun. Azerbaycan da bu süreci destekliyor. Bölgedeki barış ve istikrar hepimizin yararına" diye konuştu.

Ararat Mirzoyan ise ilişkileri normalleştirmek için süreci koşulsuz olarak sürdüreceklerini ifade etti. 

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