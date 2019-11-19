Bakan Çavuşoğlu: Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini yasa dışı olarak görmüyoruz" açıklamasına tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

''Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır.''

Pompeo, Batı Şeria'da 400 bin Yahudinin yaşadığı yerleşim birimlerinin artık ABD tarafından yasa dışı olarak görülmediğini söylemişti.

