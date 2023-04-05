Bakan Çavuşoğlu: İsveç'ten somut adım bekliyoruz

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde devam ediyor.



Toplantıya Türkiye'yi temsilen katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamasının ittifakın açık kapı politikasını desteklediğini gösterdiğini belirten Bakan, şunları kaydetti:



"Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını her zaman desteklemiştir. Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu söylemiştik. Finlandiya da üçlü muhtıradan sonra adımlar atmıştır. Türkiye'nin Finlandiya'nın üyeliğini onaylaması açık kapı politikasını desteklediğinin göstergesidir."

Çavuşoğlu, üyelik onayı bekleyen diğer ülke olan İsveç'e de tepki gösterdi, "İsveç'te PKK için açık kaynak oluşturuluyor. Bölücü başı ve terör örgütünün paçavraları kullanılıyor. İsveç'in bunları sonlandırması lazım. Teröristlerin iadesi ile ilgili somut adımları görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"SALDIRIYI LANETLİYORUZ"



İsrail polisinin dün akşam teravih namazı sonrası Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına değinen Çavuşoğlu, "Saldırıyı şiddetli bir şekilde lanetliyoruz." dedi.



İsrail'in bu tür saldırıları sonlandırması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "İsrail'le angajmanımız Filistin davası pahasına olmaz." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKELÇİNİN ZİYARETİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine de tepki gösteren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bir büyükelçinin seçim atmosferinde bir adayla görüşmesi ve taraf tutuyor görüntüsü kabul edilebilir değildir."



MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELECEK



Dışişleri Bakanı, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile ramazan ayında Türkiye'de bir araya gelme konusunda da anlaştıkları bilgisini verdi.