Bakan Çavuşoğlu: Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden açıyoruz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe maratonu devam ediyor. Komisyonda sunum yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dış politikaya ilişkin önemli mesajlar verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Irak’ın tüm kesimlerine ulaşma hedefi doğrultusunda Musul ve Basra başkonsolosluklarının yeniden faaliyete geçirileceğini ifade etti.



Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı öncesi evinden edilen kişilerden yüzde 50'sinden fazlasının harekattan sonra evlerine döndüğünü söyledi.



YPG'nin sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin'in, ABD ve Almanya'ya seyahat edeceği bilgisi üzerine de her iki ülkeden, teröristin tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini talep ettiklerini bildirdi.



Bakan Çavuşoğlu'nun gündeminde İran'daki hükümet karşıtı eylemler de vardı. Dışişleri Bakanı, ''Son günlerde İran'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve İran'ın huzura kavuşmasını diliyoruz" dedi.



Çavuşoğlu, "Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağız" ifadesini de kullandı.