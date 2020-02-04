Bakan Çavuşoğlu: Rejimin saldırganlığı, arsızlığı artıyor

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Yeniden Asya" politikası hakkında Asya ülkelerinin başkentteki diplomatik misyon temsilcilerine yönelik toplantıda konuştu.

Asya'da da terörizm, düzensiz göç, iç çatışmalar, ikili ve bölgesel husumetler başta olmak üzere kriz ve sorunların yaşandığına ve Ortadoğu'nun önemli bir kısmının da Asya'da olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Hemen yanı başımızda Suriye'de yaşanan krize uzun zamandır bir çözüm bulmak için çalışıyoruz. Son günlerde İdlib'de ciddi bir gerginlik oldu. Dün de 8 şehidimiz var. Rejimin saldırganlığı, arsızlığı artıyor. Bunu dengelemek, durdurmak için yine bugüne kadar olduğu gibi, Astana ve Soçi sürecinde olduğu gibi özellikle komşumuz Rusya ile bu çatışmaları durdurmak için çaba sarf ediyoruz. Bu amaçla da dün (Rusya Dışişleri Bakanı) Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptım. Burada tabii ki Rusya'ya da önemli görevler düşüyor. Bir an önce kalıcı bir ateşkes ve anayasa komisyonu ile beraber de siyasi sürece ivme kazandırmak istiyoruz. Ama bize yönelik saldırıları da tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik, bundan sonra da karşılığını vereceğiz."



"ÇİN VATANDAŞLARININ ÜLKELERİNE DÖNMELERİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"



Çin'deki yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin devleti ile Çin halkına başsağlığı dileklerini ileten Çavuşoğlu, uluslararası dayanışmanın önemine işaret etti.



"Türkiye Vuhan'a sağlık malzemeleri götüren ender ülkelerden biri oldu" diyen Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşerek dayanışma mesajlarını ilettiğini söyledi. Çavuşoğlu, Çin ile Türkiye arasındaki uçuşlarla ilgili bazı tedbirler aldıklarını belirterek şunları dile getirdi:



"Hiçbir Çin vatandaşının mağdur edilmesini istemeyiz ve Türkiye'ye ziyarette bulunan Çin vatandaşlarının da güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri için birlikte çalışacağız ve gereken adımları atacağız. Aynı zamanda Çin ihtiyaç duyduğu sürece ilave tıbbi yardımlarımızı yine ulaştıracağız. Vatandaşlarımızın, kardeş Azerbaycan'ın vatandaşlarının, komşu Gürcistan ve Bulgaristan vatandaşlarının ülkemize getirilmesinde işbirliği ve destek için Çin yetkililerine teşekkür ediyorum."

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Suriye'de yaşanan krize uzun zamandır bir çözüm bulmak için çalışıyoruz. Son günlerde İdlib'de ciddi bir gerginlik oldu. Dün de 8 şehidimiz var. Rejimin saldırganlığı, arsızlığı artıyor. Komşumuz Rusya ile bu çatışmaları durdurmak için çaba sarfediyoruz. Rusya'ya da burada önemli görevler düşüyor. Bir an önce kalıcı ateşkes sağlamak ve kalıcı siyasi çözüm istiyoruz. Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik, bundan sonra da vereceğiz.''

''ASTANA VE SOÇİ SÜREÇLERİ YARA ALMAYA BAŞLADI''



Soruları da yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu ''Rejimin İdlib bölgesindeki gözlem noktalarımıza taciz atışları yaptığını devam ederse karşılık vereceğimizi rejimi durdurmaları gerektiğini mevkidaşım Lavrov'a söyledik. Rejime karşılığını verdik, çok fazla zayiat verdiler. Bundan sonra da bunun karşılığını vereceğiz burada durmayacağız. Astana ve Soçi süreçleri son zamanlarda tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya başladı ve önemini kaybetmeye başladı. Gözlem noktalarımızın amacı ihlalleri gözetlemekti. Tüm bunlar rejimin dizginlenmesi gerektiğini gösteriyor. (Rusya'nın) 'Rejimi tam kontrol edemiyoruz' bahanelerini doğru bulmuyoruz'' dedi.

