Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Turizm Merkezi Belek'te, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Görüşme öncesinde iki bakan tokalaşarak, basına poz verdi. Bakan Lavrov, "İyi makineler kullanıyorsunuz, flaşlarınız çok keskin" diye espri yaptı. Görüşme, basına kapalı devam etti.
Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak olan Çavuşoğlu ile Lavrov, ardından basın toplantısı düzenleyecek.
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Anadolu AjansıTürkiye
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Turizm Merkezi Belek'te, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.