Bakan Çavuşoğlu: Suriyeli göçmenlerin tamamını göndereceğiz dersek doğru olmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, 28 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi.



Seçime katılım oranının yüksekliğine değinen Çavuşoğlu, "Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu tüm dünya gördü." diye konuştu.



Çavuşoğlu, kaçak göçmenlere yönelik, Suriye ve İran sınırlarında gerekli önlemlerin alındığına işaret ederek, "Diğer taraftan üç tarafımızın da denizlerle kaplı olduğunu unutmamamız lazım." dedi.



Bu meselenin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair kafa yorulması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bunu sadece nefret söylemiyle ya da popülizmle söyleyemezsiniz, Türkiye'ye evet Suriye'deki iç savaştan dolayı göçmen geldi, Afganistan'dan geldi oradaki durumdan dolayı, İran üzerinden. Çok sayıda Afgan'ı ülkesine gönderdik, Taliban'dan sonra da gönderdik, uçaklarla gönderiyoruz, onlar da gitmek istiyor." ifadelerini kullandı.

550 BİN SURİYELİ GÖÇMEN ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ"



550 bin Suriyeli göçmenin de ülkesine geri gönderildiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu sayının yeterli olmadığını daha fazla göçmenin ülkesine gönderileceğini vurguladı.



Çavuşoğlu, "Sadece güvenli bölgelere değil, rejimin kontrol ettiği yerlere de göndermemiz lazım. Yani geldikleri şehirlere göndermemiz lazım ama bunu. Rejimle bir angajmana girdik, başladık ama bunun altyapısını oluşturmak için bir karar aldık." dedi.



Göçmenlerin güvenli bir şekilde dönmesi, altyapının hazırlanması için bir yol haritası üzerinde çalışılacağını aktaran Çavuşoğlu, "Dönecekler biz kararlıyız, döndüreceğiz ama bunu insanın onuruna yakışır bir şekilde yapmamız lazım." diye konuştu.



"TAMAMINI GÖNDERECEĞİZ DERSEK DOĞRU OLMAZ"



"Siyasi sürecin canlandırılması olacak, terörle mücadele, Suriye'nin terörden temizlenmesi ve de göçmenlerin Suriye'ye güvenli bir şekilde geri gönderilmesi. Zaten bunlar birbiriyle bağlantılı şeyler." diyen Çavuşoğlu, terörün olduğu yere Türkiye'deki Suriyeli Kürtlerin dönmek istemediğini, terör örgütü PKK'nın zulmünü yaşadıklarını aktardı.



Çavuşoğlu, geri dönüş için altyapının hazırlanması ve can güvenliğinin teminat altına alınması, Birleşmiş Milletler'in (BM) işin içinde olması ve uluslararası toplumun destek vermesi gerektiğine vurgu yaparak, böyle bir yol haritası üzerinde mutabık kalındığını kaydetti.



Bunun yanı sıra başka bir gerçeğin de olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "(Suriyeli göçmenlerin) Tamamını yüzde yüz göndereceğiz dersek bu doğru olmaz. Türkiye'nin şu anda tarım sektöründe, sanayide, halleri dolaşıyoruz, halde, bazı işlerde istihdama ihtiyaç var, görüyoruz." diye konuştu.



DÜZENSİZ GÖÇ



Çavuşoğlu, İran sınırında duvar örüldüğünü hatırlatarak, buradan geçen bazı göçmenlerin olduğunu ancak seçim dönemi sosyal medyadan gerçek olmayan görüntülerin halkı provoke etmek için paylaşıldığını aktardı.



Ülkeye kaçak yollardan giren Afganların önemli bir kısmının ülkelerine geri gönderildiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu konuda İçişleri Bakanlığıyla işbirliği içinde çalışıldığını belirtti.



Çavuşoğlu, Pakistan'dan, Afrika'dan ve başka yerlerden kaçak şekilde Türkiye'ye gelen çok sayıda düzensiz göçmenin de ülkelerine geri gönderildiğinin altını çizdi.



RUSYA'DAN GELEN TURİST SAYISINDA AZALMA



Çavuşoğlu, 2022'de Rusya'dan 5,2 milyon turist geldiğini hatırlatarak, bu yıl 1 Mayıs'ta Rusya'dan beklenen turist sayısında düşüş yaşandığını belirtti.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yaptırım ifadelerinin ardından, geçen sene gelen Rus turist sayısının yüzde 10'a düştüğünü ifade eden Çavuşoğlu şunları kaydetti:



"Ruslarda şöyle bir korku oldu, Avrupa'da yaşadılar savaştan sonra. hemen hava sahası kapatıldı vesaire, o gün Avrupa'da olan Ruslar Türk Hava Yolları olmasaydı ülkelerine dönemeyeceklerdi. Nitekim yer de bulamadılar THY'de, epeyce kalmak durumunda kaldılar. O sürede de kötü muameleye tabii oldular. Aslında vatandaşlarla masum insanlarla, Rusya yönetimini veya bir ülkenin yönetimini ayrı tutmak lazım, akademisyenler dahil, sanatçılar dahil çok rencide edici tutumlar sergilediler.



Buraya geliriz, seçim 14 Mayıs'ta karşı taraf kazanırsa, uçaklar kalkmaz geri dönemeyiz korkusuyla gelmediler. Biz de diyoruz ki, siz yaptırım uygulayacağız diyorsunuz, bu yaptırımın bize ne faydası var?"



TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI



Çavuşoğlu, seçim süresince hayatın devam ettiğini, diplomasinin sürmesi gerektiğini ifade ederek, tahıl anlaşması kapsamında 950'den fazla gemiyle 30 milyon tonun üzerinde tahıl taşındığını hatırlattı.



Tahıl anlaşmasının 18 Mayıs'ta sona ereceğini, seçim var diye seçim sonrasına ertelemenin Türkiye'ye bir faydası olmadığını aktaran Çavuşoğlu, bunun dünyaya faydası olduğunu belirtti.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin halihazırda un ve makarna ihracatında dünyada birinci sırada yer aldığını, hem Ukrayna'dan ve Rusya'dan tahıl ithal edildiğini kaydederek, tahıl anlaşmasının 18'inden önce uzatılmasının dünyaya yararı olduğunu yineledi.



YURT DIŞI SEÇMENLERİN OY HAKKI

Çavuşoğlu, Belçikalı milletvekili Zuhal Demir'in "çifte vatandaşlığın kaldırılması ya da oy hakkı tanınmayan sembolik bir forma indirgenmesi" hakkındaki açıklamasıyla ilgili soruya, "Belçikalı milletvekilinin yaptığı açıklama son derece tehlikelidir, oy vermek anayasal haktır." şeklinde yanıt verdi.



Çifte vatandaşlığı kaldırmanın, insanların oy verme hakkını kısıtlamanın akla mantığa sığmadığını ve hastalıklı bir yaklaşım olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu hanımefendinin zaten PKK'yla yakınlığı da geçmişte PKK ile söylemleri ortada, çok rahatsız olmuşlar tabii Türkiye'deki istikrarın devam etmesinden." dedi.



VİZE SERBESTİSİ



Çavuşoğlu, Türkiye'ye vize serbestinin sağlanması için yerine getirilmesi gereken 6 kriter kaldığını, bu kriterlerin müzakerelerine AB'nin yanaşmadığını söyledi.



Öte yandan vize verme sürecinde de gecikmeler yaşandığını, bunların uyarılarla bazı ülkelerde düzeltildiğini aktaran Çavuşoğlu, ABD'de vize sürecinin tekrar uzamaya başladığını belirtti ve bu keyfi tutumlara karşı alınacak tedbirler olduğunu dile getirdi.

