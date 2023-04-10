Bakan Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasındaki dörtlü zirvenin tarihini açıkladı

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında yapılacak dışişleri bakanları seviyesindeki dörtlü zirvenin tarihi açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, “Önümüzdeki süreçte 4’lü düzeyde bir toplantı planlanıyor. Dışişleri bakanları düzeyinde. Mayıs ayı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz, Ruslardan aldığımız ön bilgiye göre. Moskova’da olacak, daha önceki toplantıda olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

BAKAN YARDIMCILARI DÜZEYİNDEKİ TOPLANTI GEÇEN HAFTA YAPILDI

Diğer taraftan, 3-4 Nisan tarihleri arasında Moskova'da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde dörtlü teknik toplantı gerçekleştirilmişti.



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, 3-4 Nisan 2023 tarihlerinde Moskova'da Rusya, İran, Suriye ve Türkiye dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde dörtlü istişareler gerçekleştirildi. Taraflar, müteakip Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıklarına ilişkin hususları ele aldı, her ülke tutumunu ve görüşlerini şeffaf ve açık bir şekilde dile getirdi. Bu bağlamda, taraflar istişarelere devam edilmesi hususunda mutabık kaldı.