Bakan Çavuşoğlu'dan Macron'a Libya yanıtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Toplantıda Çavuşoğlu'na Libya'daki gelişmeler soruldu.

Türkiye'nin sürecin başından beri Libya'nın huzura kavuşması için destek verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Siyasi sürece en fazla katkı sağlayan ülkeyiz" dedi.

"Biz meşruiyet kazanan yönetimle işbirliği yapıyoruz" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "Tüm dünya da biliyor ki bizim bu işbirliğimiz sayesinde denge sağlanmış ve Trablus'ta savaşın sokak savaşına dönmesi engellenmiştir" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, ülkedeki gelişmelerin teröre zemin hazırladığını belirterek, "Suriye'deki DAEŞ'liler bile oraya gitti. Tam teröristlerin arayıp da bulamadığı bir yer" dedi.

Türkiye'yi eleştiren Fransa'nın "korsan iktidarı" desteklediğini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"BM Güvenlik Konseyi kararının karşıtını destekliyor. Fransa korsanı, darbeciyi destekliyor. Fransa dürüst davranıyor mu? Hayır. Hafter'e silah vermediğini söylüyor. Parasını Abu Babi, silahını Fransa veriyor. NATO Rusya'yı tehdit olarak görüyor. Ama Fransa Rusya'nın oradaki nüfuzünü artırmak için çalışıyor. Macron'un yönettiği veya yönetemediği Fransa yıkıcı bir anlayışla sadece kendi çıkar ve emelleri için bulunuyor. Esas eleştirilmesi gereken Fransa ve Macron'un tutumudur. Türkiye'ye bu şekilde saldırmanın iç siyasette de kendisine faydası yok, umarım bundan ders alır."